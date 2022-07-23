Фото ГУ МВД по Волгоградской области и ИА "Высота 102"
Происшествия 23.07.2022 18:11
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23.07.2022 18:11
Фото ГУ МВД по Волгоградской области и ИА "Высота 102"
Около администрации Волгоградской области сегодня, 23 июля около пяти часов вечера произошла авария с участием трех автомобилей. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на проспекте Ленина УАЗ проехал на красный свет и столкнулся с такси, которое двигалось по ул. Ленина.
Такси в свою очередь стукнуло в бок «Лексус».
Прибывшие на место ДТП медики оказали помощь пассажирке такси. Из-за аварии на проспекте было затруднено движение.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области и ИА "Высота 102"
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