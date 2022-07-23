







Около администрации Волгоградской области сегодня, 23 июля около пяти часов вечера произошла авария с участием трех автомобилей. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, на проспекте Ленина УАЗ проехал на красный свет и столкнулся с такси, которое двигалось по ул. Ленина.















Такси в свою очередь стукнуло в бок «Лексус».













Прибывшие на место ДТП медики оказали помощь пассажирке такси. Из-за аварии на проспекте было затруднено движение.