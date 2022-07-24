Пьяная компания молодежи перевернулась на авто под Волгоградом









Трое молодых людей 20 и 21 лет пострадали в результате опрокидывания легковушки в Клетском районе Волгоградской области.

Как сообщили в ГУ МВД России по региону, авария произошла около полуночи на подъезде к хутору Манойлин, в 5 км от автодороги ст. «Клетская - х. Курганный».

По предварительной информации, 21-летний водитель «Hyundai Elantra», находясь в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и совершил опрокидывание. В результате ДТП пострадали водитель и два пассажира 20 и 21 года. Все госпитализированы.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области



