Происшествия

На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили пенсионера

Происшествия 23.07.2022 09:49
0
23.07.2022 09:49



Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода и покинул место происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне около одиннадцати часов вечера на 874 км федеральной трассы Р-22 «Каспий».

Неустановленный водитель совершил наезд на 67-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.


Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
23.07.2022 11:54
Происшествия 23.07.2022 11:54
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2022 09:25
Происшествия 23.07.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
23.07.2022 09:13
Происшествия 23.07.2022 09:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 21:04
Происшествия 22.07.2022 21:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 19:38
Происшествия 22.07.2022 19:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 14:11
Происшествия 22.07.2022 14:11
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 13:14
Происшествия 22.07.2022 13:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 10:13
Происшествия 22.07.2022 10:13
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 09:14
Происшествия 22.07.2022 09:14
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 08:45
Происшествия 22.07.2022 08:45
Комментарии

0
Далее
Происшествия
22.07.2022 08:40
Происшествия 22.07.2022 08:40
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 19:16
Происшествия 21.07.2022 19:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 19:04
Происшествия 21.07.2022 19:04
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 14:18
Происшествия 21.07.2022 14:18
Комментарии

0
Далее
Происшествия
21.07.2022 13:22
Происшествия 21.07.2022 13:22
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

11:54
Под Волгоградом нашли тело 73-летнего рыбака в лодкеСмотреть фотографии
11:48
Оборот розничной торговли в Волгоградской области вырос до полумиллиарда рублейСмотреть фотографии
10:50
В Волгоградской области участковый задержал зарезавшего приятеля мужчинуСмотреть фотографии
10:33
Футболисты волгоградского «Ротора» сменили американскую форму на немецкуюСмотреть фотографии
09:49
На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили пенсионераСмотреть фотографии
09:25
В Волжском внедорожник протаранил маршрутку: трое пострадавшихСмотреть фотографии
09:13
Первоклассник покалечился в заброшенном доме в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:38
В Волгограде назвали срок запуска колеса обозрения после ЧПСмотреть фотографии
08:31
Количество волгоградских пенсионеров сократилось на 25 тысяч человекСмотреть фотографии
07:50
Мэрия Волжского ищет перевозчика для 30 муниципальных маршрутовСмотреть фотографии
07:32
Трем волгоградским электричкам добавят скоростиСмотреть фотографии
22:38
Минпромторг РФ поддержал идею раздавать просрочку малоимущимСмотреть фотографии
22:33
Четыре района Волгограда останутся без света в субботу 23 июляСмотреть фотографии
21:04
«Раздался хлопок, выбило окна»: на юге Волгограда при взрыве самогонного аппарата пострадал мужчинаСмотреть фотографии
20:27
Волгоградцев зовут культурно отдохнуть на выходных: программаСмотреть фотографии
20:10
Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 11 августаСмотреть фотографии
19:38
ООО «Парк» озвучило официальные причины ЧП на колесе обозрения в ВолгоградеСмотреть фотографии
18:58
«Открытие Авто»: большинство автовладельцев не готовы покупать парковочные местаСмотреть фотографии
18:49
Бизнесмен из Чечни развернет торговлю носками на Центральном рынке ВолгоградаСмотреть фотографии
18:07
Из-за трех депутатов в Волгоградской области напечатают 294 тысячи бюллетенейСмотреть фотографии
17:06
В Волгограде 17-летнему подростку грозит срок за аферу с банкоматомСмотреть фотографии
16:54
Волгоградцам погасили долги по зарплате на 10 миллионов рублейСмотреть фотографии
15:12
В Волгограде пропал 15-летний подростокСмотреть фотографии
14:53
Из-за ошибки строителю московского метро сильно урезали пенсию в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:25
«Здесь будет мясорубка»: жители поселка Волгограда требуют от РЖД тоннель из-за строительства новой веткиСмотреть фотографииCмотреть видео
14:24
В Волгограде закупают еще 247 новых квартир для жителей трущобСмотреть фотографии
14:11
В Волгограде у детской площадки зарезали мужчинуСмотреть фотографии
13:26
Больше тысячи волгоградцев пострадали от нападения клещейСмотреть фотографии
13:25
В Волгограде Асланбек Керашев отмечает 20-летие на посту главы «Волгоград-ТРВ»Смотреть фотографии
13:14
На станции в Волгоградской области потушили вагон с углемСмотреть фотографии
 