На трассе Волгоград-Москва насмерть сбили пенсионера









Полиция разыскивает водителя, который насмерть сбил пешехода и покинул место происшествия. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, трагедия произошла накануне около одиннадцати часов вечера на 874 км федеральной трассы Р-22 «Каспий».







Неустановленный водитель совершил наезд на 67-летнего пешехода, после чего скрылся с места ДТП. Мужчина скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи.