В Волжском внедорожник протаранил маршрутку: трое пострадавших









В Волжском в аварии с участием внедорожника и маршрутки пострадали трое. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, ДТП случилось накануне в четыре часа дня.





«Тойота Рав 4» под управлением 62-летнего водителя на ул. Карбышева столкнулась с маршруткой №15а. В результате ДТП доставлены в больницу с травмами водитель иномарки и 75-летняя пассажирка маршрутного такси.







57-летняя пассажирка иномарки получила травмы головы и ушибы, от госпитализации отказалась.





Фото ГУ МВД по Волгоградской области.

