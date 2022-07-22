Заключение о причинах технических неисправностей на аттракционе «Колесо обозрения», возникших 20 июля в ЦПКиО Волгограда, сегодня представил по итогам состоявшейся комиссии информагентству «Высота 102» директор парка Андрей Еркин. Из документа, поступившего в распоряжение редакции, следует, что причиной остановки аттракциона стало внештатное автоматическое включение системы подогрева.

Цитируем Заключение за подписью главного инженера ООО «Парк» Виталия Деревянкина.

– 20 июля в 20:02 поступило сообщение от оператора о внештатном автоматическом включении на аттракционе «Колесо обозрения» подогрева кабинок, – сообщает в документе на имея Андрея Ерина Деревянкин. – Оператором принято решение о прекращении пропуска посетителей на аттракцион в связи с возникшими неблагоприятными условиями пребывания в кабинке из-за включения системы подогрева, предназначенной для работы в зимнее время. Одновременное включение системы подогрева наряду с работой системы охлаждения и подсветкой аттракциона привело к перебою системы электроснабжения и остановке аттракциона.

Далее, сообщает главный инженер, в течение шести минут дежурными старшим механиком и электромонтером был обеспечен запуск аттракциона за счет резервного источника питания – дизельгенератора. Две кабинки с людьми были освобождены.

– В связи с ограничением прохода посетителей в кабинки аттракциона, в которых возникли небезопасные условия для пребывания из-за включения системы подогрева, загрузка кабинок на аттракционе оказалась неравномерной, – продолжает специалист. – Дисбаланс весовой нагрузки в кабинках аттракциона стал способствовать увеличению скорости его движения после повторного включения, которая уже не позволила бы в дальнейшем безопасно обеспечить выход посетителей из кабинок и привела бы к резкому снижению кабинок с людьми.

В соответствии с инструкцией по безопасной эксплуатации аттракциона «Колесо обозрения» № 18, при возникновении малейшей неисправности или отклонениях в нормальном режиме работы необходимо выключить аттракцион.

– На основании вышеуказанной инструкции дежурным электромонтером аттракцион был остановлен, – говорится в заключении. – Вынужденное включение тормоза при отклонении от нормальной скорости движения аттракциона может привести к поломке электродвигателей. В целях недопущения риска для здоровья посетителей аттракциона дежурным электромонтером и механиком произведен вынужденный тормоз, который привел к поломке двух из четырех электродвигателей. В 20:18 информация о невозможности безопасного включения аттракциона передана генеральному директору А.В.Еркину, после чего в целях безопасной эвакуации посетителей аттракциона вызвана служба 112.

Также в документе говорится о том, что 17 ноября 2021 года в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере обеспечения безопасной эксплуатации аттракционов сертифицированной организацией проводилось техническое освидетельствование аттракциона. 28 февраля 2022 года электролабораторией произведена проверка исправности электрооборудования на аттракционе.

Более того, ежедневно, согласно утверждениям главного инженера, механиками и электромонтерами ООО «Парк» проводится технический осмотр аттракциона с записью в журнале технического осмотра.

– Таким образом, основной причиной сложившейся ситуации стало внештатное автоматическое включение системы подогрева, – указано в выводах, к которым пришла комиссия в составе директора, главного инженера, техника-электрика, инженера-электрика, электромонтера и замнчальника службы сервиса.