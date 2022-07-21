В Волгограде цены на топливо демонстрируют стабильность









Средние цены на нефтепродукты в Волгоградской области за прошедшие семь дней остались неизменными. Специалисты Волгоградстата, которые проводят еженедельный мониторинг на автозаправках, не выявили каких-либо колебаний стоимости представленных видов топлива.

Так, литр дизтоплива стоит по-прежнему 52,75 руб. Бензин автомобильный марки АИ-92 (АИ-93 и т.п.) реализуют за 47,71 руб., АИ-95 за 52,93 руб., а литр АИ-98 продают на заправках за 57,89 руб.



