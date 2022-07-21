В Волгограде подросток устроил резню на дне рождения в сауне

Происшествия 21.07.2022 14:18
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21.07.2022 14:18
Уголовное дело возбуждено в отношении 17-летнего студента колледжа, который на дне рождения в банном комплексе в Волгограде ударил ножом 18-летнего приятеля.
- Подросток подозревается в совершении преступления, предусмотренного п.«з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, с применением предметов, используемых в качестве оружия), - сообщила ИА «Высота 102» официальный представитель СУ СКР по Волгоградской области Дарья Буянова.
Установлено, что компания подростков 17-18 лет отмечала в банном комплексе на улице Кабардинская в Советском районе день рождения своей подруги-сверстницы. В какой-то момент молодые люди поссорились, словесный конфликт перерос в драку. 17-летний подросток достал нож и вонзил его в грудную клетку 18-летнего оппонента.
Раненному подростку вызвали скорую, а нападавший скрылся. От ножа он избавился.
В настоящее время угрозы жизни и здоровья потерпевшего нет. Нанесенные ему ранения врачи квалифицируют как тяжкий вред здоровью.
Подросток, который сбежал после совершения преступления, был установлен и задержан. Он указал следователям место, куда выбросил нож. Оружие обнаружено. В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз.
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