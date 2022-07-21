Происшествия 21.07.2022 11:27
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21.07.2022 11:27
30-летняя женщина и 3-летняя девочка пострадали от наезда автомобиля в Волгоградской области. Как сообщили в ГУ МВД России по региону, ДТП произошло в Камышине напротив дома №1 по ул. Волгоградской.
Установлено, что 50-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21043» совершил наезд на мать с ребенком, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП пострадавшие госпитализированы.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области
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