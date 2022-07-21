Экономика 21.07.2022 09:01 Новости компаний
0
21.07.2022 09:01 Новости компаний
Сбербанк начал реализацию проекта по оснащению банковскими терминалами стационарных постов и патрульного автомобиля Южного межрегионального управления Госавтодорнадзора в Волгоградской области. Теперь, можно на месте оплатить соответствующий штраф, в том числе за нарушение правил дорожного движения в сфере грузовых перевозок автомобильного транспорта, если водитель согласился с доводами инспектора Госавтодорнадзора. Безналичная оплата принимается банковскими картами любого банка.
В настоящее время POS-терминалами оснащены первые три поста Южного межрегионального управления Госавтодорнадзора, обслуживающие федеральные трассы Волгоградской области по московскому, элистинскому и саратовскому направлению, а также передвижной контрольный пункт межрегиональной службы.
Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:
«Использование современных технологий уже прочно вошло в нашу жизнь. Мы постоянно развиваем сервис безналичной оплаты и расширяем доступность безналичных платежей, в том числе и на территории Волгоградской области. Сотрудничество с Южным межрегиональным управлением Госавтодорнадзора в этом направлении тому пример».
Алексей Третьяков, заместитель начальника Южного межрегионального управления Госавтодорнадзора:
«Проект по оснащению банковскими терминалами, безусловно, удобен и я полагаю будет востребован, ведь он позволяет существенно экономить время водителей и своевременно закрывать необходимые платежи в случае нарушения, например, правил дорожного движения. Особенно, данное решение удобно, когда сотрудник Госавтодорнадзора в отдельных случаях может задержать транспортное средство до момента оплаты штрафа. И у водителя есть возможность оплатить его на месте и продолжить движение далее по своему маршруту».
В интернет-банке «Открытия» для предпринимателей появились бизнес-карты «Мир»21.07.2022 12:21
Экономика 21.07.2022 12:21
«Россети Юг» улучшили электроснабжение двух удаленных населенных пунктов в Волгоградской области21.07.2022 10:19
Экономика 21.07.2022 10:19
Банк «Открытие» и «Росгосстрах Жизнь» запустили новый накопительный продукт «Стратегия на пять»21.07.2022 10:18
Экономика 21.07.2022 10:18
Сбер выдал рекордное число кредитов на индивидуальное жилищное строительство21.07.2022 10:13
Экономика 21.07.2022 10:13
ВТБ вывел из просроченной задолженности более 1 млн клиентов с начала года21.07.2022 10:13
Экономика 21.07.2022 10:13
ВТБ и ВЭБ.РФ усилят поддержку системообразующих предприятий20.07.2022 15:43
Экономика 20.07.2022 15:43
В Волгограде Россельхозбанк представил цифровые сервисы для фермеров20.07.2022 12:25
Экономика 20.07.2022 12:25
ВТБ: российские заемщики стали чаще переходить в «семейную ипотеку»20.07.2022 12:06
Экономика 20.07.2022 12:06
Сбер предупреждает о всплеске мошенничества от имени сотовых операторов20.07.2022 12:02
Экономика 20.07.2022 12:02
РУСАЛ масштабно отметил День металлурга в Волгограде20.07.2022 11:29
Экономика 20.07.2022 11:29
Каждый четвертый кредит клиенты ВТБ оформляют на китайские автомобили20.07.2022 09:40
Экономика 20.07.2022 09:40
Банк «Открытие»: в долгосрочной перспективе котировки меди вернутся к росту19.07.2022 15:42
Экономика 19.07.2022 15:42
ВТБ прогнозирует рост портфеля рублевых сбережений на 20% до конца года19.07.2022 15:06
Экономика 19.07.2022 15:06
ВТБ: спрос на розничные кредиты в июне вырос в 1,5 раза19.07.2022 14:03
Экономика 19.07.2022 14:03
ВТБ: продажи ипотеки в России в этом году могут превысить 4,5 трлн рублей19.07.2022 12:56
Экономика 19.07.2022 12:56