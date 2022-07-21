Экономика

Сбербанк оснастит POS-терминалами посты Госавтодорнадзора в Волгоградской области

Экономика 21.07.2022 09:01 Новости компаний
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21.07.2022 09:01 Новости компаний


Сбербанк начал реализацию проекта по оснащению банковскими терминалами стационарных постов и патрульного автомобиля Южного межрегионального управления Госавтодорнадзора в Волгоградской области. Теперь, можно на месте оплатить соответствующий штраф, в том числе за нарушение правил дорожного движения в сфере грузовых перевозок автомобильного транспорта, если водитель согласился с доводами инспектора Госавтодорнадзора. Безналичная оплата принимается банковскими картами любого банка.
В настоящее время POS-терминалами оснащены первые три поста Южного межрегионального управления Госавтодорнадзора, обслуживающие федеральные трассы Волгоградской области по московскому, элистинскому и саратовскому направлению, а также передвижной  контрольный пункт межрегиональной службы.

Наталья Газарян, заместитель управляющего Волгоградским отделением Сбербанка:

«Использование современных технологий уже прочно вошло в нашу жизнь. Мы постоянно развиваем сервис безналичной оплаты и расширяем доступность безналичных платежей, в том числе и на территории Волгоградской области. Сотрудничество с Южным межрегиональным управлением Госавтодорнадзора в этом направлении тому пример». 

Алексей Третьяков, заместитель начальника Южного межрегионального управления Госавтодорнадзора:

«Проект по оснащению банковскими терминалами, безусловно, удобен и я полагаю будет востребован, ведь он позволяет существенно экономить время водителей и своевременно закрывать необходимые платежи в случае нарушения, например, правил дорожного движения. Особенно, данное решение удобно, когда сотрудник Госавтодорнадзора в отдельных случаях может задержать транспортное средство до момента оплаты штрафа. И у водителя есть возможность оплатить его на месте и продолжить движение далее по своему маршруту».



 

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