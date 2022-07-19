Волгоградец на Lexus «уронил» на Второй Продольной даму на Toyota

В Волгограде в результате дорожно-транспортного происшествия днем 19 июля Lexus перевернулся на крышу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, помощь медиков потребовалась женщине, сидевшей за рулем иномарки.

Авария произошла в 14.45 на улице Череповецкой.

– По предварительным данным, 40-летний водитель автомашины Lexus при перестроении из средней полосу в левую, совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении по левой полосе автомашиной после чего Toyota опрокинулась, – прокомментировали происшествие в региональном главке полиции. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась 59-летняя женщина - водитель Toyota.





Уточняется, что на месте работают сотрудники полиции. Дорожная авария на этот час не осложняет движение