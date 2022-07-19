Происшествия

Волгоградец на Lexus «уронил» на Второй Продольной даму на Toyota

Происшествия 19.07.2022 15:57
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19.07.2022 15:57


В Волгограде в результате дорожно-транспортного происшествия днем 19 июля Lexus перевернулся на крышу. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по Волгоградской области, помощь медиков потребовалась женщине, сидевшей за рулем иномарки. 

Авария произошла в 14.45 на улице Череповецкой.

– По предварительным данным, 40-летний водитель автомашины Lexus при перестроении из средней полосу в левую, совершил столкновение с двигавшейся в попутном направлении по левой полосе автомашиной после чего Toyota опрокинулась, – прокомментировали происшествие в региональном главке полиции. В результате ДТП за медицинской помощью обратилась 59-летняя женщина - водитель Toyota.


Уточняется, что на месте работают сотрудники полиции. Дорожная авария на этот час не осложняет движение

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