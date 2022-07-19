Экономика

Рефинансировать в Сбере ипотеку других банков можно с первого дня выдачи

Экономика 19.07.2022 12:56 Новости компаний
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19.07.2022 12:56 Новости компаний


Клиенты Сбера могут рефинансировать ипотеку сторонних банков с первого дня её оформления, если кредитный договор по такой ипотеке был заключен до 12 июня 2022 года включительно. Это позволит быстро снизить платежную нагрузку, не дожидаясь внесения обязательных ранее 6 полных платежей по рефинансируемому кредиту.
Сбер предлагает рефинансирование ипотеки сторонних банков по специальной ставке, сумма кредита — до 30 млн рублей. Клиенты могут рефинансировать до 5 иных кредитов и дополнительно получить до 1 млн рублей на личные цели, при этом количество предыдущих рефинансирований не ограничено.
Банк принимает решение о рефинансировании от 2 минут. Подать заявку можно онлайн на Домклик, а также использовать для рефинансирования Сервис электронной регистрации — он позволит зарегистрировать новый договор ипотеки онлайн без посещения МФЦ или Росреестра. Оформление пройдет в 2 раза быстрее по сравнению с обычной регистрацией, а ставка по ипотеке будет дополнительно снижена.
Николай Васёв, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Домклик»:
«Раньше мы рефинансировали ипотеку других банков, только если по ней прошло как минимум 6 платежей. Мы видим, что сейчас особенно важно предоставить российским семьям возможность снизить ставку по ипотеке и облегчить финансовую нагрузку, и будем продолжать помогать им в этом. Сейчас клиенты могут рефинансировать ипотеку с первого дня».
Рассчитать условия и подать заявку на рефинансирование ипотеки сторонних банков можно онлайн на Домклик.

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