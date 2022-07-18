Авария на 7-й Гвардейской парализовала движение в центре Волгограда

По сведениям корреспондента информагентства, в результате ДТП никто из находившихся в машинах людей не пострадал. Однако из-за аварии практически парализовано движение на участке 7-й Гвардейской от путепровода до проспекта Ленина, а также на Первой Продольной магистрали.

Отмечаются затруднения движения на улицах Хиросимы и Пархоменко, а также на улице Рокоссовского.



