Авария на 7-й Гвардейской парализовала движение в центре Волгограда

В Центральном районе Волгограда вечером 18 июля из-за дорожно-транспортного происшествия на улице 7-й Гвардейской образовались пробки. Как сообщает корреспондент ИА "Высота 102", в районе улице Бакинской под путепроводом столкнулись внедорожник и легковушка.
По сведениям корреспондента информагентства, в результате ДТП никто из находившихся в машинах людей не пострадал. Однако из-за аварии практически парализовано движение на участке 7-й Гвардейской от путепровода до проспекта Ленина, а также на Первой Продольной магистрали.
Отмечаются затруднения движения на улицах Хиросимы и Пархоменко, а также на улице Рокоссовского.