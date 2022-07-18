Два человека погибли и двое пострадали в ДТП в Еланском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по региону, трагедия произошла сегодня, 18 июля, в 10.35 га 41 -м километре автодороги «Самойловка-Елань-Преображенская-Новоаннинский-Алексеевская-Кругловка-Шумилинская».

Nissan Almera под управлением 44-летнего водителя, двигаясь со стороны поселка Елань в сторону станицы Преображенской, совершил столкновение с дорожным грузовиком «ЗИЛ».





– В результате ДТП от полученных травм скончались два пассажира легковой автомашины – 68-и и 75-и лет. Водитель иномарки и 44-летняя пассажирка с травмами доставлены в больницу, – сообщили информагентству в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту смертельного ДТП проводится процессуальная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото ГУ МВД по Волгоградской области.