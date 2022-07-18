Под Волгоградом в ДТП со «скорой» пострадали 4 человека

В Михайловке Волгоградской области на пересечении улицы Гоголя и улицы Краснознаменской сегодня, 18 июля, около 07.50 произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи и машины Chevrolet Niva. Сообщается о четверых пострадавших.

— По предварительным данным, 47-летний водитель машины скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками и звуковыми сигналами, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Водитель проехал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора, совершив столкновение с легковым автомобилем.





По уточненным данным областного главка МВД, в результате дорожной аварии получили различные травмы 41-летний водитель Chevrolet Niva и его 44-летняя пассажирка, а также водитель и 34-летняя пассажирка машины СМП.

Сотрудниками ГИБДД организована проверка. Устанавливаются все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

По информации комитета здравоохранения Волгоградской области, в Михайловскую ЦРБ доставлен один человек.

— В Михайловскую ЦРБ госпитализирована 44-летняя женщина, — пояснили в облздраве. — Помещена в отделение травматологии. Врачи оценивают состояние пациентки как средней степени тяжести.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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