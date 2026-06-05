



Ветеранов специальной военной операции учат азам ораторского мастерства. Заново привыкая к мирной жизни, бойцы признаются - занятия позволяют им не просто освоить что-то новое, но и почувствовать уверенность в своих силах.

Второй поток просветительского курса «Голос Героя», организованный региональным отделением фонда «Защитники Отечества» и Российского общества «Знание», начался по просьбе самих участников боевых действий.

Будущих спикеров, большинство из которых состоят в кадровой программе «Сталинградский призыв», учат убедительно и грамотно доносить свои мысли, выстраивать логику выступления, уверенно владеть голосом и жестами, а также профессионально справляться с волнением и без труда отвечать на сложные вопросы. К слову, попробовать свои силы в ораторском искусстве волгоградцам предложили после первого же занятия - всего за минуту им предстояло увлечь слушателей тремя интересными фактами из собственной биографии. Следующее занятие пройдёт в Лектории ВГСПУ уже в субботу.





- Пока я не очень хорошо говорю, - признает участник СВО Александр Харлашин. - Но информация подается в очень доступной и в игровой форме. Мне, как самому скромному участнику потока, эти навыки позволили перестать стесняться, зажиматься. Я также узнал несколько техник для развития словарного запаса. Буду их применять для дальнейшего роста.