Происшествия

Рабочий погиб в массовом ДТП с участием фургонов под Волгоградом

Происшествия 18.07.2022 10:50
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18.07.2022 10:50



Три одинаковых фургона столкнулись на трассе «Тамбов-Волгоград-Астрахань» в Волгоградской области, один человек погиб. Как сообщили в региональном главке МВД, авария произошла накануне поздно вечером на 1017 км трассы в Светлоярском районе.
По предварительной информации, 37-летний водитель фургона «АФ», который двигался в сторону Астрахани, совершил наезд на фургон той же модели, который стоял на обочине дороги. От удара стоявший грузовик врезался в еще один фургон «АФ», который был припаркован впереди. 
В результате все три фургона оказались в кювете, один перевернулся. В ходе этого ДТП пострадал 44-летний мужчина, который ремонтировал один из припаркованных фургонов. После наезда грузовика он получил травмы, от которых скончался на месте происшествия. В больницу был доставлен 37-летний водитель - виновник ДТП.
По факту случившегося проводится проверка.
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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