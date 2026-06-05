Группа «Корни» разогрела болельщиков сборной России в Волгограде





Известная российская группа «Корни» выступила на площади у «Волгоград Арены» перед товарищеским матчем сборных России и Буркина-Фасо.

Выход легендарной группы на сцену вызвал бурные овации у волгоградских болельщиков.





- Артисты зарядили энергией волгоградцев перед матчем. Все подпевали известные хиты группы и плясали. Участники бэнда активно выходили к залу, чтобы поприветствовать зрителей, - сообщают корреспонденты ИА «Высота 102».





Некоторым счастливчикам удалось получить автографы музыкантов и сделать с ними фото на память.

Тысячи болельщиков продолжают стягиваться к трибунам.

Фото: Андрей Поручаев / V102.RU