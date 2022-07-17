Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине Виталия Лысенко

В Камышинском районе Волгоградской области простились с погибшем в ходе специальной военной операции на Украине Виталием Лысенко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на администрацию Камышинского района, церемония прощания прошла в хуторе Умет.

Как уточняется в некрологе, размещенном на официальном сайте районной администрации, Виталий служил в должности механика-водителя самоходной гаубичной установки. После окончания школы с золотой медалью камышанин поступил в Камышинский технологический институт.

В 2021 году получил диплом и решил отдать воинский долг. Виталий Лысенко подписал контракт. Планировал продолжить учебу в магистратуре.

— Голову сложил героически, до последнего, даже будучи раненым, отражал атаки врага, — сообщается в официальном некрологе.

Проститься с героем СВО приехали глава Камышинского района Алексей Самсонов, представители воинской части, а также ветераны локальных войн.

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