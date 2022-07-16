Под Волгоградом агрессивный водитель вытолкнул иномарку с трассы





Один человек пострадал в результате опрокидывания автомобиля Mazda 3 на автодороге в Волгоградской области. Как сообщили в региональном главке МВД, ДТП произошло на 518 км федеральной трассы Р-228 «Сызрань-Саратов-Волгоград» в Камышинском районе.

- Неустановленный водитель при совершении обгона попутно движущегося впереди автомобиля Mazda 3 под управлением 29-летней женщины, выехал на полосу встречного движения, создал последней помеху для дальнейшего движения без касательного столкновения, в результате чего женщина-водитель не справилась с управлением и допустила съезд в кювет, - рассказали в ведомстве.

В результате ДТП водитель иномарки с травмой головы, ушибами доставлена в больницу.



