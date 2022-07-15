Расследования

В школе Волгограда вскрыли аферу с «мертвыми душами»

Расследования 15.07.2022 10:35
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15.07.2022 10:35


Уголовное дело о служебном подлоге при трудоустройстве в образовательное учреждение возбуждено в Волгограде по материалам прокурорской проверки.
Как сообщила старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, проверку соблюдения требований бюджетного законодательства, в результате которой и был выявлен факт фиктивного трудоустройства в школу, проводила прокуратура Советского района Волгограда.
Установлено, что в январе 2021 года на должность вахтера школы трудоустроена дочь одного из сотрудников образовательного учреждения, которая фактически не работала. Однако в табели учета рабочего времени вносились недостоверные сведения и на карту девушки ежемесячно перечислялась заработная плата.
- В настоящее время по материалам проверки прокуратуры Советского района  Волгограда возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ (служебный подлог), - сообщила Черединина.
В территориальное управление департамента по образованию администрации Волгограда внесено представление об устранении нарушений законодательства.
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