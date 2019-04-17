В Волгограде директора школы и его заместителя подозревают в расхищении бюджета

Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципальной общеобразовательной школы и его заместителя, которые подозреваются в хищении почти 800 тысяч рублей из городского бюджета. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.

По данным следствия, оба подозреваемых являются родственниками. С 2014 года они организовали семейный подряд по хищению из городского бюджета денежных средств, выделяемых на оплату труда работников школы. Все было банально: в школу якобы были трудоустроены трое технических работников. Однако документы были фиктивными, сотрудники тоже, но зарплату им начисляли по-настоящему. Родственники на протяжении 4 лет получали за "мертвые души" деньги и делили средства между собой. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры Центрального района. Кроме того, в рамках проверки, как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, выявлен подложный приказ и.о. директора школы, изготовленный заместителем директора по АХЧ, о дополнительной оплате за якобы отработанные им в период рождественских праздников дни (по 15 часов), представленный им в бухгалтерию для оплаты.

Свою вину подозреваемые признали.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).



