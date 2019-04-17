В Волгограде директора школы и его заместителя подозревают в расхищении бюджета

Происшествия 17.04.2019 10:12
874 9
17.04.2019 10:12
Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего директора муниципальной общеобразовательной школы и его заместителя, которые подозреваются в хищении почти 800 тысяч рублей из городского бюджета. Об этом ИА "Высота 102" сообщила сегодня старший помощник руководителя СУ СКР по региону Наталия Рудник.
По данным следствия, оба подозреваемых являются родственниками. С 2014 года они организовали семейный подряд по хищению из городского бюджета денежных средств, выделяемых на оплату труда работников школы. Все было банально: в школу якобы были трудоустроены трое технических работников. Однако документы были фиктивными, сотрудники тоже, но зарплату им начисляли по-настоящему. Родственники на протяжении 4 лет получали за "мертвые души" деньги и делили средства между собой. Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры Центрального района. Кроме того, в рамках проверки, как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, выявлен подложный приказ и.о. директора школы, изготовленный заместителем директора по АХЧ, о дополнительной оплате за якобы отработанные им в период рождественских праздников дни (по 15 часов), представленный им в бухгалтерию для оплаты.
Свою вину подозреваемые признали.
Уголовное дело возбуждено по двум статьям УК РФ - ч.3 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения) и ч.1 ст.292 УК РФ (служебный подлог).
Реклама
Популярное по теме
30.03.2019 19:24
24696 0
08.04.2019 15:08
24274 10
02.04.2019 11:44
16105 11
Под Волгоградом семья с годовалым ребенком пострадала в ДТП по вине пенсионерки17.04.2019 10:52
Происшествия 17.04.2019 10:52
307 2 Обсудить
В Волжском пьяный водитель отправил на больничную койку четырех человек17.04.2019 10:40
Происшествия 17.04.2019 10:40
243 2 Обсудить
В Волгоградской области сломанный обогреватель устроил смертельный пожар17.04.2019 10:06
Происшествия 17.04.2019 10:06
91 1 Обсудить
В Волгоградской области сбежавшая от егеря медведица вернулась домой16.04.2019 21:34
Происшествия 16.04.2019 21:34
13071 1 Обсудить
В Волгоградской области прекратили поиски убежавшей медведицы16.04.2019 16:31
Происшествия 16.04.2019 16:31
11589 29 Обсудить
В Волгограде глава фирмы подозревается в невыплате зарплаты техническому директору16.04.2019 14:43
Происшествия 16.04.2019 14:43
1952 3 Обсудить
Пьяный волгоградец устроил стрельбу из окна многоэтажки16.04.2019 12:31
Происшествия 16.04.2019 12:31
5039 3 Обсудить
В Волгоградской области с подворья охотника сбежал медведь – полицейские подняты по тревоге16.04.2019 11:26
Происшествия 16.04.2019 11:26
7587 13 Обсудить
Жительница Волгограда в ссоре пырнула ножом мужа-лентяя15.04.2019 13:08
Происшествия 15.04.2019 13:08
2573 11 Обсудить
В Волгоградской области пенсионер сгорел в постели15.04.2019 12:55
Происшествия 15.04.2019 12:55
363 0 Обсудить
В Волгоградской области горе-мать воспитывала двоих малышей кулаками15.04.2019 12:08
Происшествия 15.04.2019 12:08
6339 2 Обсудить
Пенсионерка из Волгограда перевела мошеннику за чудодейственное белье 200 тысяч рублей15.04.2019 11:44
Происшествия 15.04.2019 11:44
3299 9 Обсудить
Трое детей пострадали в ДТП в центре Волгограда15.04.2019 11:20
Происшествия 15.04.2019 11:20
2173 2 Обсудить
В Волжском водитель-диабетик впал в кому за рулем и врезался в дерево15.04.2019 10:06
Происшествия 15.04.2019 10:06
2874 5 Обсудить
В Волжском маршрутка врезалась в столб - двое в больнице14.04.2019 10:46
Происшествия 14.04.2019 10:46
4934 4 Обсудить
Реклама