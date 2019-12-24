Общество 24.12.2019 09:45
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24.12.2019 09:45
Виновной в совершении девяти эпизодов преступлений признана скандально известная экс-заведующая Качалинским детсадом «Малышок» Нили Камалова. Такое решение, как сообщила ИА "Высота 102" старший помощник прокурора Волгоградской области Оксана Черединина, вынесено Иловлинским районным судом.
Гособвинение по уголовному делу, которое поддерживалось прокуратурой Иловлинского района, настаивало на назначении наказания в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти в течение 2 лет.
За мошенничество с использованием служебного положения в крупном размере и служебном подлоге суд приговорил фигурантку уголовного дела к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3,5 года. Также в течение 2 лет она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти.
Нили Радиковна Камалова не раз становилась печальной "героиней" таких публикаций информагентства, как "В Волгоградской области родители пожаловались прокурору на произвол заведующей детсадом", "Скандальная заведующая детсадом в Волгоградской области ушла на пенсию с почетом" , "В Волгоградской области экс-заведующей детсадом «светит» до 8 лет за "мертвые души" и других. А родители детей, посещающих детсад, утверждали, что член партии «Единая Россия» Камалова «превратила детский сад в частную вотчину».
В прокуратуре региона напомнили, что заведующая Камалова с сентября 2014 года по декабрь 2017 года издавала фиктивные приказы о замещении, совмещении, доплатах и премиях работникам детского сада. После этого она вносила недостоверные сведения об осуществлении работы в табеля учета рабочего времени. Необоснованно начисленные суммы к заработной плате женщина присваивала.
Кроме того, руководитель образовательного учреждения фиктивно трудоустроила четырех работников, которые фактически трудовую деятельность не осуществляли. При этом заработная плата несуществующих сотрудников получалась заведующей.
Ущерб от противоправных действий превысил 1 млн рублей.
Основанием для возбуждения уголовного дела послужили материалы проверки прокуратуры Иловлинского района Волгоградской области, проведенной по обращениям родителей воспитанников детского сада и работников дошкольного учреждения.
Расследование уголовного дела проводилось Иловлинским МрСО СУ СК России по Волгоградской области. В ходе судебного рассмотрения уголовного дела женщина вину признала частично. Приговор в законную силу не вступил в связи с его обжалованием стороной обвинения из-за мягкости назначенного наказания, - подчеркнули в прокуратуре региона.
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