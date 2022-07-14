В Волгограде пожарные не дали разгореться огню над советом ветеранов

Происшествия 14.07.2022 13:24
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14.07.2022 13:24
Сегодня, 14 июля, пожарные расчеты прибыли по вызову на улицу Чуйкова, где из окна пятиэтажки шел дым. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы пришествия, задымление увидели бдительные граждане и сообщили об этом в экстренные службы.
Как выяснилось, дым шел с балкона второго этажа, расположенного прямо над входом в помещение совета ветеранов в доме №47 по улице Чуйкова. На балконе загорелся горшок с цветами, куда попал непотушенный окурок. Пожарные не дали огню разгореться в горшке, после чего уехали.
В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что пожарные выехали по вызову на указанный адрес в 12:45 и вернулись примерно в 13:05. Сообщение о пожаре не подтвердилось. Вызов проходит как ложный.
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