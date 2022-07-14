В Волгограде пожарные не дали разгореться огню над советом ветеранов









Сегодня, 14 июля, пожарные расчеты прибыли по вызову на улицу Чуйкова, где из окна пятиэтажки шел дым. Как сообщили ИА «Высота 102» очевидцы пришествия, задымление увидели бдительные граждане и сообщили об этом в экстренные службы.













Как выяснилось, дым шел с балкона второго этажа, расположенного прямо над входом в помещение совета ветеранов в доме №47 по улице Чуйкова. На балконе загорелся горшок с цветами, куда попал непотушенный окурок. Пожарные не дали огню разгореться в горшке, после чего уехали.













В ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщили, что пожарные выехали по вызову на указанный адрес в 12:45 и вернулись примерно в 13:05. Сообщение о пожаре не подтвердилось. Вызов проходит как ложный.



