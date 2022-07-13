На склоне под «Маяком» в Волгограде постелют газон: работы уже стартовали





В Центральном районе Волгограда сегодня, 13 июля, на участке склона между верхней и нижней террасами Центральной набережной началось формирование плодородного слоя почвы для будущего озеленения. Как сообщили ИА «Высота 102» в администрации города, между поймой реки Царицы и пешеходным мостом, ведущим к речпорту, подрядная компания высадит растения.

– В настоящее время на участок завезено порядка 300 кубометров плодородной почвы, также специалисты ведут монтаж поливочного водопровода, который обеспечит уход за существующими и новыми зелеными насаждениями – уже проложено более 500 метров трубопровода, – прокомментировали ход работ в мэрии. – В ходе озеленения территорию украсят 80 крупномерных саженцев черемухи, а также рулонный газон на площади около 6 тысяч квадратных метров.





Одновременно на набережной продолжается обустройство основания для пешеходных дорожек и парковочной зоны вместимостью 50 машиномест – бригады при помощи спецтехники подготавливают песчаную «подушку».

– Тротуары площадью свыше 900 квадратных метров оборудуют по периметру паркинга, а также вдоль местного проезда по улице Набережная 62-й Армии, – уточняют в администрации Волгограда. – Кроме того, в ближайшее время при помощи пескоструйного аппарата специалисты приступят к обработке 44 гранитных ступеней на нескольких лестничных сходах от верхней террасы к рокадной дороге.

В мэрии уточняют, что пространство имеет сложный рельеф, включающий ряд объектов, в том числе пешеходную эстакаду, строительные работы планируется провести в несколько этапов. Так, в ходе первого этапа в текущем году преобразится зеленая зона на площади порядка 10 тысяч квадратных метров.

По окончании всех работ на участке склона появится полноценная инфраструктура для отдыха и прогулок.