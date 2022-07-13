



Обрушившуюся накануне часть карниза на здании Волгоградстата закрыли плотным полиэтиленом. Территорию здания также огородили сигнальной лентой. Как сообщает ИА «Высота 102», работы велись до позднего вечера с применением спецтехники. Однако, как пояснили в Волгоградстате, самостоятельно ликвидировать последствия обрушения в ведомстве не могут, так как в настоящее время продолжаются судебные тяжбы с ООО «Линт», которое около года назад проводило работы по реконструкции внутреннего двора здания. За работу фирме заплатили 6,2 миллиона рублей.















В арбитражном суде Волгоградской области в настоящее время находятся два иска Волгоградстата к компании «Линт» с требованием обязать провести гарантийный ремонт на общую сумму около 600 тысяч рублей, а также заплатить штрафы, пени и неустойки в связи с невыполненными гарантийными обязательствами. Так, в территориальном статистическом управлении хотят обязать волгоградскую компанию устранить дефекты кровли и обрушение карниза во внутреннем дворе, ликвидировать трещины в том числе на внутреннем фасаде, привести в порядок входные группы №1 и №2, также заменить стеклопакеты в кабинетах №55 и №64.

Решения по искам судом пока не вынесены. Однако, как заверили корреспондента ИА «Высота 102» в ООО «Линт», в компании не считают себя виновником произошедшего.





– У нас есть заключения экспертизы, которая доказывает, что обрушения произошли из-за нарушений содержания кровли заказчиком, – пояснили в строительной фирме. – То есть не убирались снег, не сбивались сосульки, в результате чего забились водостоки. Кроме того, фасад с внешней стороны реконструировала другая компания еще в 2017 году.





Напомним, обрушение лепнины на здании Волгоградстата произошло накануне ровно в том же месте, где в феврале этого года уже отваливались отдельные фрагменты. Тогда, напомним, журналистам информационного агентства в Волгоградстате заявляли, что причиной происшествия могло стать попадание талой воды в водостоки.

Добавим, что после первого обрушения карниз Волгоградстата спешно замазали цементом. Между тем, здание, в котором располагается орган госстатистики, является объектом культурного наследия регионального значения. Здесь в конце XIX – начале XX века находилась Мариинская женская гимназия.



