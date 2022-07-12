Общество

В центре города на пешеходную зону снова рухнул карниз Волгоградстата

Общество 12.07.2022 13:15
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12.07.2022 13:15


В Волгограде коммунальные службы спешно ликвидируют на улице Володарского, 1 последствия обрушения карниза здания, в котором располагается территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Волгоградской области – Волгоградстат. Как сообщает ИА «Высота 102», часть карниза обвалилась на пешеходную зону утром 12 июля.  

Ориентировочно в 9.40 сегодня произошло частичное обрушение карниза Волгоградстата. Пострадавших нет, ущерб имуществу третьих лиц не причинен, к настоящему времени прилегающая к зданию территория полностью освобождена от обломков и строительного мусора. Доступ в здание обеспечен через запасной вход. Безопасность сотрудников и посетителей обеспечена в полном объеме, – прокомментировали ситуацию корреспонденту ИА «Высота 102» в ведомстве. – Что касается качества выполненных ранее ремонтных работ, с подрядчиком сейчас ведутся судебные разбирательства. 

Напомним, что капитальный ремонт  дворового фасада и входной группы здания на Володарского проводился летом - осенью 2021 года. Он обошелся бюджету Волгоградстата в 6,2 млн рублей. 


Обрушение лепнины произошло сегодня ровно в том же месте, где в феврале этого года уже отваливались отдельные фрагменты. Тогда, напомним, журналистам информационного агентства в Волгоградстате заявляли, что причиной происшествия могло стать попадание талой воды. Небольшая часть лепнины зимой отошла от фасада тогда, напомним, в ночное время. Сегодня обрушение произошло утром, когда на улице уже было достаточно людей.

Добавим, что после первого обрушения карниз Волгоградстата спешно замазали цементом. Между тем, здание, в котором располагается орган госстатистики, является объектом культурного наследия регионального значения. Здесь в конце XIX – начале XX века находилась Мариинская женская гимназия.   

Фото, видео: Леонид Луночкин / ИА «Высота 102»

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