Волгоградка умудрилась зарегистрировать в своем доме 71 иностранца









Уголовное дело возбуждено в Волгограде по факту фиктивной постановки на учет в одном частном доме сразу несколько десятков иностранных граждан.

- Установлено, что в частном доме площадью 127 квадратных метров по ул. Панкратова в Дзержинском района Волгограда зарегистрировано более 70 иностранных граждан, - сообщила Черединина.

Получается, что на одного иностранца в этом доме выходило около 1,8 метра жилплощади, но, как установили прокуроры, фактически иностранцы по месту регистрации никогда не проживали, а хозяйка дома получала за регистрацию каждого гражданина денежное вознаграждение в размере от 1 до 2 тысяч рублей.

Материалы надзорной проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате ОП №3 УМВД России по г. Волгограду в отношении собственника жилья возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).

На данный момент иностранные граждане сняты с регистрационного учета. Решается вопрос об их выдворении за пределы России.



