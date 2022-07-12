Волгоградка умудрилась зарегистрировать в своем доме 71 иностранца

Происшествия 12.07.2022 16:08
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12.07.2022 16:08
Уголовное дело возбуждено в Волгограде по факту фиктивной постановки на учет в одном частном доме сразу несколько десятков иностранных граждан.
- Установлено, что в частном доме площадью 127 квадратных метров по ул. Панкратова в Дзержинском района Волгограда зарегистрировано более 70 иностранных граждан, - сообщила Черединина.
Получается, что на одного иностранца в этом доме выходило около 1,8 метра жилплощади, но, как установили прокуроры, фактически иностранцы по месту регистрации никогда не проживали, а хозяйка дома получала за регистрацию каждого гражданина денежное вознаграждение в размере от 1 до 2 тысяч рублей.
Материалы надзорной проверки были направлены в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании. В результате ОП №3 УМВД России по г. Волгограду в отношении собственника жилья возбуждено уголовное дело по статье 322.3 УК РФ (фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в Российской Федерации).
На данный момент иностранные граждане сняты с регистрационного учета. Решается вопрос об их выдворении за пределы России.
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