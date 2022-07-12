В Волгоградской области с начала года зафиксировано 10 ДТП с участием водителей мототехники, не достигших 16 лет. Большая часть таких аварий – шесть ДТП – произошло с начала июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, с начала месяца в результате подобных происшествий на больничной койке оказалось десять подростков. Основная ответственность, подчеркивают полицейские, лежит при этом на родителях пострадавших.

– С начала года на дорогах региона зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототехники, – информируют в главном управлении МВД России по региону. – Данные происшествия зарегистрированы на дорогах общего пользования, а совершившие их юные водители не имели водительского удостоверения, необходимых навыков вождения и защитной экипировки. Преимущественно такие ДТП характерны для сельской местности. Чаще всего мототехнику покупают родители, становясь пособниками создания опасных ситуаций.





10 июля в Волгоградской области произошло за день два ДТП с участием юных мотоциклистов. Так, в Старополтавском районе 13-летний водитель мопеда «Рейсер» в селе Курнаевка не справился с управлением и допустил падение. В результате он и 11-летняя девочка-пассажир мопеда с травмами доставлены в больницу. Вечером того же дня в городе Суровикино произошло столкновение «четырнадцатой» и мотоцикла под управлением девятиклассника. Водитель и его 15-летний пассажир с переломами попали в больницу.

Несколькими днями ранее 16-летний водитель мотоцикла Lifan, не имея прав на управление транспортным средством, в городе Николаевск не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате он сам и его 15-летний пассажир были доставлены в больницу.





Также госпитализация потребовалась 6 июля 15-летнему водителю мопеда «Мотоленд». В станице Староаннинской парень сбил 19-летнюю девушку-пешехода, которая шла по обочине вдоль проезжей части. Ее с места аварии также доставили в больницу.

Госавтоинспекция Волгоградской области обращает внимание жителей региона на необходимость контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль транспортного средства без соответствующего на то права и необходимых навыков вождения.





– За управление несовершеннолетним водителем мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без права управления предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку, – напоминают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут родители или опекуны, которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспортное средство в этом случае также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Владелец транспортного средства, передавший право управления несовершеннолетнему, может быть привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, санкция которой влечет штраф в размере 30 000 рублей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области