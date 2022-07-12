Происшествия

С начала июля в Волгоградской области 6 подростков-байкеров расшиблись в ДТП

Происшествия 12.07.2022 14:21
0
12.07.2022 14:21


В Волгоградской области с начала года зафиксировано 10 ДТП с участием водителей мототехники, не достигших 16 лет. Большая часть таких аварий – шесть ДТП – произошло с начала июля. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД России по региону, с начала месяца в результате подобных происшествий на больничной койке оказалось десять подростков. Основная ответственность, подчеркивают полицейские, лежит при этом на родителях пострадавших. 

С начала года на дорогах региона зарегистрировано 10 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних водителей мототехники, – информируют в главном управлении МВД России по региону. –  Данные происшествия зарегистрированы на дорогах общего пользования, а  совершившие их юные водители не имели водительского удостоверения, необходимых навыков вождения и защитной экипировки. Преимущественно такие ДТП характерны для сельской местности. Чаще всего мототехнику покупают  родители, становясь пособниками создания опасных ситуаций.


10 июля в Волгоградской области произошло за день два ДТП с участием юных мотоциклистов. Так, в Старополтавском районе 13-летний водитель мопеда «Рейсер» в селе Курнаевка не справился с управлением и допустил падение. В результате  он и 11-летняя девочка-пассажир мопеда с травмами доставлены в больницу. Вечером того же дня в городе Суровикино произошло столкновение  «четырнадцатой» и мотоцикла под управлением девятиклассника. Водитель и его 15-летний пассажир с переломами попали в больницу.

Несколькими днями ранее 16-летний водитель мотоцикла Lifan, не имея прав на управление транспортным средством, в городе Николаевск не справился с управлением, съехал с проезжей части и опрокинулся. В результате он сам и его 15-летний пассажир были доставлены в больницу.  


Также госпитализация потребовалась 6 июля 15-летнему водителю мопеда «Мотоленд». В станице Староаннинской парень сбил 19-летнюю девушку-пешехода, которая шла по обочине вдоль проезжей части. Ее с места аварии также доставили в больницу.

Госавтоинспекция Волгоградской области обращает внимание жителей региона на необходимость контролировать и пресекать попытки несовершеннолетнего сесть за руль транспортного средства без соответствующего на то права и необходимых навыков вождения.


– За управление несовершеннолетним водителем мопедом, скутером, мотоциклом, автомобилем без права управления  предусмотрена административная ответственность в виде административного штрафа в размере от 5 до 15 тысяч рублей, в соответствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при этом транспортное средство задерживается и помещается на специализированную стоянку, – напоминают в ГУ МВД России по Волгоградской области. – Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут родители или опекуны, которые могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 5.35 КоАП РФ, при этом транспортное средство в этом случае также задерживается и помещается на специализированную стоянку, а к самому несовершеннолетнему принимаются меры в соответствии с законодательством об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Владелец транспортного средства, передавший право управления несовершеннолетнему, может быть привлечен к административной ответственности по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ, санкция которой влечет штраф в размере 30 000 рублей.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
12.07.2022 16:38
Происшествия 12.07.2022 16:38
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 16:37
Происшествия 12.07.2022 16:37
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 16:08
Происшествия 12.07.2022 16:08
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 14:12
Происшествия 12.07.2022 14:12
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 09:52
Происшествия 12.07.2022 09:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 09:23
Происшествия 12.07.2022 09:23
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 08:41
Происшествия 12.07.2022 08:41
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 08:02
Происшествия 12.07.2022 08:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 07:52
Происшествия 12.07.2022 07:52
Комментарии

0
Далее
Происшествия
12.07.2022 06:02
Происшествия 12.07.2022 06:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 19:17
Происшествия 11.07.2022 19:17
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 17:48
Происшествия 11.07.2022 17:48
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 17:02
Происшествия 11.07.2022 17:02
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 15:51
Происшествия 11.07.2022 15:51
Комментарии

0
Далее
Происшествия
11.07.2022 14:13
Происшествия 11.07.2022 14:13
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:26
Волгоград вошел в топ-10 городов для трехдневных путешествийСмотреть фотографии
18:11
«Еще не в амбаре»: волгоградские аграрии боятся сглазить рекордный урожайСмотреть фотографииCмотреть видео
17:38
В Волжском арестовали директора аквапарка «XXI век» Григория ГазарянаСмотреть фотографии
17:28
Волгоградская облдума увеличила расходы на содержание депутатовСмотреть фотографии
17:02
В Волгограде с 16 июля у электричек до аэропорта изменится расписаниеСмотреть фотографии
16:45
Все по правилам: волгоградцам рассказали, с каких документов в МФЦ обязаны снять копииСмотреть фотографии
16:38
В Волгограде после падения с 3 этажа погиб мужчинаСмотреть фотографии
16:37
Браконьера с двухметровой белугой задержали под ВолгоградомСмотреть фотографии
16:08
Волгоградка умудрилась зарегистрировать в своем доме 71 иностранцаСмотреть фотографии
15:30
Забил камнями и накрыл травой: в Липецкой области жестоко убили 17-летнюю волгоградкуСмотреть фотографии
15:29
«Концессии водоснабжения» рассказали всю правду о чистой водеСмотреть фотографии
15:21
Волгоградский фермер заплатит многомиллионный ущерб за пожар в лесуСмотреть фотографии
15:16
В Волгограде нашелся покупатель подержанных машин обладминаСмотреть фотографии
15:13
Жительница Волгограда обвешала неподъемными кредитами подругу-инвалидаСмотреть фотографии
14:54
В Волгоградской области удвоилось число зараженных крымской лихорадкойСмотреть фотографии
14:27
«Ростелеком-Солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостейСмотреть фотографии
14:21
С начала июля в Волгоградской области 6 подростков-байкеров расшиблись в ДТПСмотреть фотографии
14:12
Под Волгоградом в квартире нашли труп 41-летнего мужчиныСмотреть фотографии
13:46
Роддом больницы № 5 принял первых пациенток после санобработки от COVID-19Смотреть фотографии
13:15
В центре города на пешеходную зону снова рухнул карниз ВолгоградстатаСмотреть фотографии
13:14
В Волгоградской области с июня утонули 12 взрослых и трое детейСмотреть фотографии
12:15
Волгоградская область посвятила урожай-2022 юбилею победы под СталинградомСмотреть фотографии
12:14
В Волгограде с третьего раза нашли подрядчика на реконструкцию улицы за 415 млн рублейСмотреть фотографии
12:06
В Волгограде к середине лета могут открыть второй по счету пляжСмотреть фотографии
11:44
Волжский политехникум объявил дополнительный набор для нужд Гремячинского ГОКаСмотреть фотографии
11:05
На «Соединение фронтов» под Волгоградом направят 7 млн рублейСмотреть фотографии
10:41
В России РПН подтвердил первый случай оспы обезьянСмотреть фотографии
10:13
ЖК «Лапшин Loft»: стартовали продажи в новом домеСмотреть фотографии
10:10
Мэрия Волгограда к концу сентября хочет обновить фонтан на «Авангарде»Смотреть фотографии
09:55
Волгоградская область дала стране первый миллион тонн зернаСмотреть фотографии
 