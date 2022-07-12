Утром 12 июля при пожаре под Волгоградом обгорел мужчина

В городе Волжском Волгоградской области утром 12 июля произошел пожар, в результате которого погиб хозяин квартиры, расположенной по адресу Королева, 3.

По сведениям ГУ МЧС России по Волгоградской области сообщение о возгорании поступило в 06.00.

– В многоквартирном доме, в одной из квартир, горели домашние вещи на площади два квадратных метра. Пожарные расчеты 32-й ПСЧ ликвидировали горение в 06.14. К сожалению, есть пострадавшие. Причина пожара устанавливается, – прокомментировали ИА «Высота 102» в пресс-службе главка МЧС России.

По сведениям экстренных служб города Волжского, погибшему 41 год. Мужчина скончался, по предварительным данным, в результате полученных ожогов. Эвакуация жильцов дома не проводилась. При тушении была задействована автолестница.

ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает жителей и гостей региона неукоснительно соблюдать меры пожарной безопасности. Учитывая действие особого противопожарного режима, на территории региона категорически запрещено разведение костров.