«Любовь покрылась тиной»: волгоградцы изнывают от жары у неработающих фонтанов

Сезон открытия фонтанов в Волгограде заметно затягивается. Уже на этой неделе мы отметим в календарях середину лета, но несмотря на это, продолжаем недоумевать – почему не работают даже те из них, которые, казалось, совсем недавно открывали с помпой?

Корреспонденты ИА «Высота 102» решили выяснить, где в городе-миллионнике можно в летний зной охладиться брызгами живительных струй и в каком состоянии находятся фонтаны, к которым чаще всего устремляются туристы и гости Волгограда.





Неприятное открытие ждало нас, как и путешествующих на поездах, прямо около железнодорожного вокзала. Тот самый фонтан «Детский хоровод», на открытие которого в 2013 году приезжал президент России Владимир Путин и знаменитый байкер Хирург, встретил грустными лягушками, которые явно страдали от обезвоживания, судя по разъедающей их ржавчине. Этот фонтан уже пережил капитальный ремонт, однако, судя по всему, это ненадолго продлило его жизнь.





К счастью, совсем недалеко от железнодорожного вокзала, около собора Александра Невского все по-другому – недавно открытый сухой фонтан здесь пока работает исправно.





Такая же оптимистическая картина и на верхней террасе набережной – фонтан «Искусство» и другие источники хорошего настроения и освежающих брызг, например, в пруду, где обитают золотые рыбки, радуют отдыхающих.





На нижней террасе набережной с водой явный дефицит, если не считать, конечно, Волгу. Например, разрекламированный гигантский фонтан около памятника-бронекатера, который, как сообщалось, недавно прошел успешное тестирование, сегодня не работал.





В Ворошиловском районе сухие фонтаны на площади Советской и около Казанского собора функционируют, доставляя особое удовольствие детворе.





А вот в парке "Сказка" и в сквере имени Саши Филиппова освежиться в летний зной негде – чаши здесь оказались пустыми во время нашей инспекции.





Особо удручающе выглядит сегодня фонтан, да не повернется язык, «Любви» около Нового экспериментального театра. Резервуар, который открывали еще при экс-мере Волгограда Евгении Ищенко, наполнен застойной зеленой водой с неприятным запахом.





Еще недавно едва ли не главным местом, притягивающим туристов, в парке «Победа» был сухой фонтан напротив стадиона, но сейчас здесь, к разочарованию гостей города, сухо в буквальном смысле этого слова. В администрации Волгограда ранее объясняли, что он не работает из-за поломки в программно-аппаратном оборудовании. Но пообещали, что скоро он снова будет радовать волгоградцев и туристов.





Вот-вот оживет и фонтан в сквере Симбирцева. Здесь уже идут последние приготовления к его запуску – красят чашу, заверили в администрации.

Также в мэрии заявили о готовности восстановить три фонтана на бульварной части вдоль проспекта Ленина – напротив здания Центробанка, около кафе «Бульвар» и на площадке между социально-педагогическим и техническим университетом. Однако пока речь идет лишь о разработке техзадания. Так что в этом году эти замыслы вряд ли воплотятся в жизнь.

Всего, заверили в мэрии, в Волгограде в настоящее время действуют 16 фонтанов. Но разве это много для города-миллионника, в котором к середине лета открыли лишь один официальный пляж?





При этом Волгоград до сих пор не может избавиться от так называемого «кладбища» мертвых фонтанов, которые работали во времена Советского Союза, а теперь представляют собой унылые бетонные саркофаги. На одно из таких явно не красивших город мест недавно, наконец, обратили внимание городские власти, решив обустроить из заброшенной чаши место для загорания. Несмотря на спорность этой идеи, это хоть какая-то попытка «сделать хорошую мину при плохой игре», так как, видимо, шансов на возрождение фонтана уже нет.





Еще бы дошли руки чиновников до заброшенного фонтана напротив бывшего Дома политпросвещения, где в настоящее время располагается Волгоградский областной суд. При этом заброшенную чашу хорошо видно с проспекта Ленина с оживленным движением. Лежаки, конечно, рядом с судом не поставишь, а вот организовать на этом месте хотя бы какой-нибудь ландшафтный шедевр, если возродить фонтан невозможно, кажется вполне по силам.