«Стыдно перед гостями»: около «Волгоград Арены» сломался фонтан









Волгоградцы так и не дождались этим летом открытия фонтана около стадиона, построенного к ЧМ-2018. Как рассказали ИА «Высота 102» горожане, в прошлом году в летний зной здесь было всегда оживленно, а дети с удовольствием купались в освежающих струях воды.





- К нам приехали гости из Сибири, - делится жительница Волгограда Анастасия. – Конечно, мы побывали с ними на Мамаевом кургане, погуляли по парку «Победа». Все им очень понравилось, только ответить на вопрос, почему в такую жару в парке не работает фонтан, мы не смогли.





В администрации Волгограда корреспонденту информагентства пояснили, что фонтан не функционирует из-за неисправности в программно-аппаратном оборудовании.





- По информации МБУ «Волгоградзеленхоз», он скоро заработает – коммунальная служба уже закупила новое оборудование для замены, - сообщили в мэрии Волгограда.





Всего в Волгограде в настоящее время действуют 16 фонтанов, утверждают в администрации Волгограда.





- В ближайшие дни заработает фонтан в сквере им. Симбирцева. Муниципалитетом разрабатывается концепция благоустройства всей территории сквера, предусматривающая в том числе капитальное обновление гидротехнического сооружения. До старта работ по реконструкции текущее обслуживание фонтана осуществляет районная коммунальная служба. Рабочие МБУ уже произвели ремонт оборудования фонтана и в настоящее время завершают покраску его чаши, - заверили в мэрии.





Также власти прорабатывают вопрос восстановления фонтанов на бульварной части вдоль пр. им. Ленина – здесь расположены три гидротехнических сооружения напротив здания Центробанка, напротив сквера им. Симбирцева (около кафе «Бульвар») и на площадке между университетами. МБУ «Волгоградзеленхоз» уже приступило к разработке технического задания, необходимого для составления ПСД и выполнения самих работ.





Напомним, сейчас в Волгограде установилась сильная жара. При этом в городе-миллионнике работает всего один официальный пляж.