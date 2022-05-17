Общество

Активисты спустя шесть лет удивились тротуарной плитке на братской могиле под Волгоградом

Общество 17.05.2022 20:34
17.05.2022 20:34


Волгоградский активист Сергей Островский в социальных сетях возмутился выбором облицовки на постаменте братской могилы советских воинов в хуторе Тормосин Чернышковского района. Негодование Островского разделил и эксперт по охране объектов культурного наследия Валерий Котельников. При этом, как сообщает ИА «Высота 102», тротуарная плитка на постаменте появилась как минимум шесть лет назад, но заметили ее активисты лишь накануне. 

— Я понимаю — скудность бюджета сельских поселений, но облицовывать пьедестал скульптуры на братской могиле Сталинградской битвы тротуарной плиткой?! — задается риторическим вопросом председатель Волгоградского отделения ВООПИиК Котельников. — Сельское поселение, у них денег нет, поэтому, видимо, они старались сделать, как могли. У них свои понятия красоты. Если изучить федеральный закон № 73, касающийся сохранения объектов культурного наследия, то можно понять, что  такие манипуляции непозволительны. Стоит отметить, что действуют эти нормы уже почти 20 лет.  

Известный в Волгограде общественник и, как выяснилось, по совместительству член ревизионной комиссии ВООПИиК Сергей Островский  в соцсетях опубликовал видео. 

— Братская могила обложена тротуарной плиткой и закреплена эта плитка на дюбель-гвозди, — комментирует видеокадры Островский, многозначительно и горько выдыхая в конце. 

Между тем, отметим, если внимательно изучить информацию в открытых источниках, облицовка на постаменте братской могилы сменилась не менее шести лет назад. В публикациях волгоградских СМИ, вышедших в 2016-м, на фото уже тогда «красовалась» тротуарная плитка. Что еще интереснее: на странице Волгоградского отделения ВООПИиК, которое представляют Валерий Котельников и Сергей Островский, в справке также имеются фото видоизмененного постамента.

На вопрос корреспондента ИА «Высота 102», почему только сейчас активисты обратили внимание на постамент могилы, Валерий Котельников не смог дать однозначный ответ. Хотя, как показалось, немного удивился. 

Ранее, добавим, постамент памятника воинам, погибшим в Сталинграде, был выкрашен в зеленый цвет вполне обычной краской. 


ИА «Высота 102» направило в профильный комитет региональной администрации запрос с просьбой пояснить, кто, а главное когда реставрировал объект, охраняемый государством.  

Фото, видео: Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры

Справка

В братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, захоронено 328 известных военнослужащих. Памятник в виде полноростовой фигуры советского солдата с шестью мраморными плитами с именами захороненных установлен в 1972 году.

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