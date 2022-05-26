Чиновники открестились от облицовки памятника тротуарной плиткой под Волгоградом

В хуторе Тормосин Чернышковского района Волгоградской области проверят реставрационные работы по облицовке постамента братской могилы советских воинов. Как ранее сообщало ИА «Высота 102», постамент «облагородили» тротуарной плиткой. Информагентством был направлен запрос в профильный комитет.

— Организована проверка, по результатам которой будут приняты соответствующие меры, — пояснили журналистам в комитете государственной охраны объектов культурного наследия Волгоградской области. — Проект на проведение работ на объекте комитетом не согласовывался.

Тротуарная плитка на постаменте появилась как минимум шесть лет назад. Волгоградский активист Сергей Островский и председатель Волгоградского отделения ВООПИиК Валерий Котельников заметили непорядок лишь в середине мая.

— Братская могила обложена тротуарной плиткой и закреплена эта плитка на дюбель-гвозди, — заявил в соцсетях Островский.

Котельников также осудил подобные манипуляции и назвал их непозволительными. На вопрос журналиста ИА «Высота 102», почему только сейчас активисты обратили внимание на постамент могилы, глава ВООПИиК не смог дать однозначный ответ и даже немного удивился.

Ранее постамент памятника советским воинам, погибшим под Сталинградом, был выкрашен в зеленый цвет самой обычной краской.

Справка

В братской могиле советских воинов, погибших в период Сталинградской битвы, захоронено 328 известных военнослужащих. Памятник в виде полноростовой фигуры советского солдата с шестью мраморными плитами с именами захороненных установлен в 1972 году.

Фото: Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры

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