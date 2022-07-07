Экономика

Банк «Открытие»: «Пушкинские горы» обрели «голос» и интернет

Экономика 07.07.2022 12:33
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07.07.2022 12:33


Банк «Открытие» совместно с крупнейшим российским телеком-оператором обеспечил услугами связи территории музейного комплекса Пушкинского Заповедника. Теперь посетителям памятных пушкинских мест доступны современные телеком-услуги на скорости до 100 Мбит/с.
К столетнему юбилею музея банк «Открытие» профинансировал проект по обеспечению голосовой связью и высокоскоростным интернетом Государственного мемориального историко-литературного и природно-ландшафтного музея-заповедника А.С.Пушкина «Михайловское». Теперь посетители музеев-усадеб «Михайловское», «Петровское», «Тригорское», «Пушкинское деревня», «Мельница в Бугрово» и других объектов музея могут в полном объеме пользоваться привычными цифровыми услугами и скоростным мобильным интернетом: оставаться на связи, общаться в мессенджерах, в том числе по видеосвязи, вести трансляции в прямом эфире, делиться контентом в соцсетях.
Мы благодарим компанию МТС, которая стала технологическим партнером проекта и установила новые базовые станции на территории музея-заповедника «Пушкинские горы». Помимо проекта по улучшению качества связи, банк «Открытие» модернизировал ИТ-инфраструктуру музея, заменив рабочие станции и серверы на современные. Банк не только подарил музею новое качество современного общения, но и принимает непосредственное участие в сохранении пушкинского наследия. В 2021-2022 году на выделенные банком средства ведется реставрация предметов музейной коллекции. Реставраторы работают с графикой и живописью из собрания музея, возвращают голоса старинным часам. Надеюсь, наша поддержка сделает «Пушкинские горы» еще популярнее, — сообщил президент-председатель правления банка «Открытие» Михаил Задорнов.
Благодаря помощи банка «Открытие» пушкинский XIX век стал ближе, связь с творческим наследием Пушкина стала реальностью. Современные средства коммуникации – необходимое условие эффективной музейной работы. Электронные путеводители, дистанционная продажа билетов, навигация на территории музея-заповедника, доступность сайта и социальных сетей делают встречу посетителей с музеем яркой, запоминающейся, информационно насыщенной. Мы от всей души благодарим банк «Открытие», наших друзей и партнеров, за подарок к 100-летию послереволюционного возрождения Пушкинского Заповедника. «Открытие» поистине хранит историю и открывает новые горизонты, — рассказал Георгий Василевич, директор «Пушкинского музея-заповедника».
Федеральное государственное бюджетное учреждение культуры «Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А.С.Пушкина "Михайловское" (Пушкинский Заповедник)» – особо ценный объект культурного наследия народов России, уникальный памятник русской культуры национального и мирового значения. В границах Пушкинского Заповедника насчитывается 62 объекта культурного наследия, в том числе объект культурного наследия «Достопримечательное место, связанное с жизнью и творчеством А.С.Пушкина в селе Михайловском и его окрестностях в Пушкиногорском районе Псковской области» площадью 8608 га, а также 53 объекта культурного наследия федерального значения. 17 марта 2022 года «Пушкинский заповедник» отметил 100-летний юбилей.

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