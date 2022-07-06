В Краснооктябрьском районе Волгограда на пересечении проспекта Ленина и проспекта Металлургов вечером 6 июля произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух иномарок. Как сообщает ИА «Высота 102», в результате сильного удара один из автомобилей едва не снес пешеходов.





По сведениям ГУ МВД России по Волгоградской области, на оживленном перекрестке столкнулись автомобили Mitsubishi Pajero и Nissan Qashqai. По предварительным данным, водитель Mitsubishi не убедился в безопасности маневра и оказался на встречной полосе на запрещающий сигнал светофора.

Момент столкновения зафиксировали камеры дорожного видеонаблюдения. Судя по кадрам, от удара внедорожник выбросило на пешеходный переход, на котором в тот момент находилась женщина. Лишь по счастливой случайности жительница Волгограда не пострадала.

– В результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, – уточняют в ГУ МВД России по региону.