Общество

«Вонь ужасная!»: на улице Хорошева в Волгограде неделю течет канализационная река

Общество 07.07.2022 17:51
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07.07.2022 17:51


Уже неделю вынуждены вдыхать неприятные ароматы жители нескольких домов по улице Хорошева в Дзержинском районе Волгограда. С жалобой на порыв коммуникаций в ИА «Высота 102» обратились местные жители. По словам волгоградцев, аварию не спешат устранять. 

– Мы живем в многоквартирном доме №8 по улице Хорошева, – рассказала информагентству Валентина. –  30 июня у нас произошла авария на канализации. 1 июля подали заявку на устранение, но никто ничего не делает – приехали, два раза обсыпали песочком колодец и уехали. А мы уже неделю задыхаемся. Вонь стоит жуткая!

По словам женщины, за семь дней нечистоты, источая неприятный запах, спустились по улице Хорошева вниз – к улицам Римского-Корсакова и Ангарской. 

– Помогите нам, иначе мы задохнемся, – просит женщина. – Наступает жара, а окна открыть невозможно.

В ответ на редакционный запрос информагентства в компании «Концессии водоснабжения» пояснили, что по ул. Хорошева, 8 произошел засор на канализационном коллекторе.

– Восстановительные работы осложняются большой глубиной пролегания коммуникаций и большими потоками стоков, сливаемых жителями в дневное время. Для того чтобы не ограничивать подачу ресурса, принято решение проводить работы по устранению засора в ночное время. 

По словам волгоградцев, аварийная бригада действительно приезжала на объект минувшей ночью – с 6 на 7 июля. Однако после  проведенных работ ситуация только ухудшилась. 

– Коммунальщики приехали к полуночи, но после их работ стало еще хуже, – рассказывают жители улицы Хорошева. – Откачали немного воды, а утром уже потекло не с одного колодца, а сразу с двух.  

На очередной запрос информагентства «Концессии водоснабжения» затруднились назвать точную дату окончания работ по устранению засора.

– К работе по устранению засора на коллекторе диаметром 350 мм привлечено 4 единицы спецтехники, – пояснили в организации. – Восстановительные работы продлятся до полного устранения причины засора.

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