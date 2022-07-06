



Отсоединившееся колесо у прицепа грузовика стало причиной серьезной аварии на трассе в Октябрьском районе Волгоградской области. Как сообщили ИА «Высота 102» в региональном главке МВД, ДТП случилось минувшим вечером на 132-м километре трассы «Волгоград – Октябрьский – Котельниково – Сальск».

– По предварительной информации, 48-летний водитель грузового автомобиля двигался со стороны рабочего поселка Октябрьский в сторону города Котельниково. Мужчина не позаботился о безопасности технического состояния своего автомобиля, в связи с чем произошло отсоединение левого заднего колеса прицепа и последующее его столкновение с движущейся во встречном направлении ВАЗ-21120, – сообщили полицейские.

В результате ДТП 34-летний водитель легковушки с травмами был госпитализирован.

Фото ГУ МВД России по Волгоградской области