Под Волгоградом молодой муж всадил нож в печень любовнику жены

В Котельниковском районе Волгоградской области разыгралась кровавая трагедия. Как сообщает ИА «Высота 102», 21-летний местный житель набросился с ножом на любовника своей жены.

— Сотрудниками полиции Котельниковского района задержан подозреваемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, — сообщили информагентству в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. — Им оказался ранее судимый 21-летний местный житель. Мужчина признал свою вину.

Полицейскими установлено, что вечером 30 июня в районную больницу доставили 28-летнего жителя одного из местных хуторов. Врачами у пострадавшего диагностировано проникающее ножевое ранение брюшной полости с повреждением печени. О явно криминальном характере травм медики сообщили в полицию.

Оперативные сотрудники выяснили, что в тот злополучный день в гости к жене подозреваемого пришел ее приятель. Невинная беседа переросла в интим. Неожиданно домой вернулся муж. Супруг в порыве ревности схватил со стола нож и нанес своему обидчику удар в область живота, после чего скрылся. Жена вызвала своему любовнику скорую помощь.

— В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 УК РФ — умышленное причинение тяжкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия». Подозреваемый задержан на основании ст. 91 УПК РФ, — добавили в пресс-службе полицейского ведомства.

Санкция статьи предусматривает до 10 лет колонии.

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