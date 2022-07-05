«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской области

Для присоединения этих объектов специалисты компании построили около 5 км воздушных линий, установили 5 комплектных и столбовых трансформаторных подстанций. Общая мощность оборудования составила порядка 1,1 МВт.
Кроме того, энергетики обеспечили присоединение объектов водоснабжения в Палласовском и Чернышковском районах. Так, в поселке Эльтон была предоставлена точка подключения модуля для доочистки питьевой воды, а в поселке Лиманный присоединено насосное оборудование технического водопровода. В хуторе Большетерновой Чернышковского района специалисты обеспечили энергоснабжением насосное оборудование водозаборной скважины в сельской школе. Мощность присоединения – 22 кВт.
Группа «Россети» – один из крупнейших в мире электросетевых холдингов, обеспечивающий электроснабжение потребителей в 78 субъектах Российской Федерации. В управлении: 2,45 млн км линий электропередачи и электрические подстанции общей мощностью более 825 тыс. МВА. В 2021 году полезный отпуск электроэнергии потребителям составил 786,7 млрд кВт∙ч.
В состав Группы входит 33 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний и 1 магистральная сетевая компания. Численность персонала компаний Группы «Россети» – более 230 тыс. человек. Контролирующим акционером материнской компании ПАО «Россети» является государство в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом, владеющее 88,04% долей в уставном капитале. Глава компании – Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети» Андрей Рюмин.