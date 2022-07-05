«Россети Юг» обеспечили электроэнергией 139 новых объектов в Волгоградской области





Энергетики подключили 139 новых потребителей общей мощностью 3,4 МВт в мае текущего года. Среди них 18 объектов сельского хозяйства и 3 системы водоснабжения в отдаленных районах Волгоградской области. Всего с начала 2022 года специалисты волгоградского филиала «Россети Юг» присоединили к своим сетям 627 объектов, предоставив им 27 МВт мощности.

ПАО «Россети Юг» отвечает за транспорт электрической энергии по сетям 220 кВ и ниже на территории Ростовской, Астраханской и Волгоградской областей, Республики Калмыкия. «Россети Юг» обслуживает территорию общей площадью более 337 тыс. км² с численностью населения около 8 млн человек. В зоне эксплуатационной ответственности компании – 1 213 подстанций напряжением 35–220 кВ общей мощностью 18 723 МВА и 30 955 трансформаторных подстанций напряжением 6,10/0,4 кВ общей мощностью 5 323 МВА. Общая протяженность по трассе линий электропередачи – 158 тыс. км. Численность персонала – свыше 14 тыс. человек. Генеральный директор, Председатель Правления ПАО «Россети Юг» – Борис Эбзеев.

Фото: ПАО "Россети Юг"



В разгар сельскохозяйственных работ энергетики выделили дополнительную мощность фермерским хозяйствам для электроснабжения полевых станов, зернохранилищ, складов и систем полива в пяти аграрных районах: Быковском, Городищенском, Калачевском, Клетском и Среднеахтубинском. Также к сетям компании присоединены объекты животноводства в Алексеевском и Среднеахтубинском районах.Для присоединения этих объектов специалисты компании построили около 5 км воздушных линий, установили 5 комплектных и столбовых трансформаторных подстанций. Общая мощность оборудования составила порядка 1,1 МВт.Кроме того, энергетики обеспечили присоединение объектов водоснабжения в Палласовском и Чернышковском районах. Так, в поселке Эльтон была предоставлена точка подключения модуля для доочистки питьевой воды, а в поселке Лиманный присоединено насосное оборудование технического водопровода. В хуторе Большетерновой Чернышковского района специалисты обеспечили энергоснабжением насосное оборудование водозаборной скважины в сельской школе. Мощность присоединения – 22 кВт.