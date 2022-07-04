Экономика 04.07.2022 16:27
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04.07.2022 16:27
На Волжском трубном заводе (ВТЗ), входящем в Трубную Металлургическую Компанию (ТМК), подведены итоги заводского этапа молодежной научно-практической конференции (МНПК). 153 молодых работника из 40 подразделений ВТЗ представили решения по модернизации производственных и управленческих процессов, совершенствованию технологий, созданию и развитию новых продуктов и услуг.
Проекты были объединены по четырем повесткам — ESG, Бизнес, Digital, Металлургия-SMART — и представляли 19 направлений деятельности предприятия. В рамках двух отборочных этапов конференции в финал вышли 104 участника. Экспертные комиссии из числа главных специалистов и руководителей подразделений завода отметили более 80 актуальных и перспективных проектов.
— Множество проектов, представленных в рамках заводской МНПК, внедряются на ВТЗ и приносят экономический и социальный эффект. Эти перспективные решения призваны укреплять лидерские позиции всей компании. Заводской отборочный этап — первая ступень на пути к уверенной защите своих инициатив в рамках общекорпоративного форума «Горизонты», который ежегодно проводится в Сочи, — сказал управляющий директор ВТЗ Сергей Четвериков.
В 2022 году форум «Горизонты» состоится в 18-й раз. В рамках мероприятия проходит общекорпоративная МНПК, где эксперты оценивают проекты, которые уже прошли заводские этапы, и рекомендуют лучшие инициативы к внедрению в производство и дальнейшему масштабированию на других предприятиях ТМК.
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