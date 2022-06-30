В Волгоградской области случился обвал цен на овощи. Но рыба дорожает

В Волгоградской области за прошедшие семь дней снизились цены на ряд продуктов питания, подорожавших неделей ранее. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты мониторинга цен Волгоградстата, подешевели в регионе мясо, мука и сахар. В буквальном смысле обвал цен зафиксирован на овощных прилавках. При этом рыба продолжает дорожать в регионе.
В целом, подешевели в Волгоградской области следующие продукты:
- Говядина (кроме бескостного мяса), кг - минус 1,09%
- Свинина (кроме бескостного мяса), кг - минус 1,43%
- Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - минус 1,36 %
- Колбаса вареная, кг - минус 0,64 %
- Масло сливочное, кг - минус 1,05 %
- Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - минус 1 %
- Смеси сухие молочные для детского питания, кг - минус 1,33 %
- Консервы овощные для детского питания, кг - минус 1,96 %
- Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - минус 0,07 %
- Яйца куриные, 10 шт. - минус 0,26 %
- Сахар-песок, кг - минус 4,66 %
- Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг - минус 0,09 %
- Печенье, кг - минус 0,82 %
- Мука пшеничная, кг - минус 1,02 %
- Крупа гречневая-ядрица, кг - минус 0,51%
- Вермишель, кг - минус 1,55 %
- Картофель, кг - минус 7,06 %
- Капуста белокочанная свежая, кг - минус 23 %
- Лук репчатый, кг - минус 7,97 %
- Свёкла столовая, кг - минус 7,56 %
- Морковь, кг - минус 7,47 %
- Огурцы свежие, кг - минус 0,36 %
- Помидоры свежие, кг - минус 7,07 %
- Яблоки, кг - минус 2,79 %
Подорожали в регионе за неделю:
- Куры охлажденные и мороженые, кг - плюс 0,13 %
- Сосиски, сардельки, кг - плюс 0,37 %
- Консервы мясные для детского питания, кг - плюс 3,46 %
- Масло подсолнечное, л - плюс 1,97 %
- Сметана, кг - плюс 0,60 %
- Творог, кг - плюс 2,70 %
- Сыры сычужные твердые и мягкие, кг - плюс 0,84 %
- Чай черный байховый, кг - плюс 2,12 %
- Соль поваренная пищевая, кг - плюс 2,46 %
- Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг - плюс 1,26 %
- Рис шлифованный, кг - плюс 0,46 %
- Пшено, кг - плюс 0,13%
- Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг - плюс 0,33 %
Цена на свежемороженую рыбу в Волгоградской области за прошедшие семь дней снова увеличились почти на 2 % (плюс 1,90 %). Напомним, что неделей ранее стоимость тушки свежей рыбы выросла на 2,37 %. Таким образом, всего за полмесяца рыба подорожала в регионе на 4,27%. По словам волгоградцев, многие из них уже сегодня могут позволить себе морскую рыбу лишь по праздникам. К некоторым видам рыбы и морепродуктов в волгоградских магазинах уже не подступиться.