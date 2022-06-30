Экономика

В Волгоградской области случился обвал цен на овощи. Но рыба дорожает

Экономика 30.06.2022 18:44
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30.06.2022 18:44


В Волгоградской области за прошедшие семь дней снизились цены на ряд продуктов питания, подорожавших неделей ранее. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты мониторинга цен Волгоградстата, подешевели в регионе мясо, мука и сахар. В буквальном смысле обвал цен зафиксирован на овощных прилавках. При этом рыба продолжает дорожать в регионе. 

В целом, подешевели в Волгоградской области следующие продукты: 

  • Говядина (кроме бескостного мяса), кг - минус 1,09% 
  • Свинина (кроме бескостного мяса), кг - минус 1,43%  
  • Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - минус 1,36 %
  • Колбаса вареная, кг - минус 0,64 %
  • Масло сливочное, кг - минус 1,05 %
  • Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - минус 1 %
  • Смеси сухие молочные для детского питания, кг - минус 1,33 %
  • Консервы овощные для детского питания, кг - минус 1,96 %
  • Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - минус 0,07 % 
  • Яйца куриные, 10 шт. - минус 0,26 %
  • Сахар-песок, кг - минус 4,66 %
  • Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг - минус 0,09 %
  • Печенье, кг - минус 0,82 %
  • Мука пшеничная, кг - минус 1,02 % 
  • Крупа гречневая-ядрица, кг - минус 0,51%
  • Вермишель, кг - минус 1,55 %
  • Картофель, кг - минус 7,06 %
  • Капуста белокочанная свежая, кг - минус 23 %
  • Лук репчатый, кг -  минус 7,97 %
  • Свёкла столовая, кг - минус 7,56 %
  • Морковь, кг - минус 7,47 %
  • Огурцы свежие, кг - минус 0,36 %
  • Помидоры свежие, кг - минус 7,07 %
  • Яблоки, кг - минус 2,79 %

Подорожали в регионе за неделю: 

  • Куры охлажденные и мороженые, кг - плюс 0,13 %
  • Сосиски, сардельки, кг - плюс  0,37 %
  • Консервы мясные для детского питания, кг - плюс 3,46 %
  • Масло подсолнечное, л -  плюс 1,97 %
  • Сметана, кг - плюс 0,60 % 
  • Творог, кг -  плюс 2,70 %
  • Сыры сычужные твердые и мягкие, кг - плюс 0,84 %
  • Чай черный байховый, кг - плюс 2,12 %
  • Соль поваренная пищевая, кг - плюс 2,46 %
  • Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг - плюс  1,26 %
  • Рис шлифованный, кг - плюс 0,46 %
  • Пшено, кг -  плюс 0,13%
  • Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг - плюс 0,33 %

Цена на свежемороженую рыбу в Волгоградской области за прошедшие семь дней снова увеличились почти на 2 % (плюс 1,90 %). Напомним, что неделей ранее стоимость тушки свежей рыбы выросла на 2,37 %. Таким образом, всего за полмесяца рыба подорожала в регионе на 4,27%. По словам волгоградцев, многие из них уже сегодня могут позволить себе морскую рыбу лишь по праздникам. К некоторым видам рыбы и морепродуктов в волгоградских магазинах уже не подступиться

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