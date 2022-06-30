В Волгоградской области случился обвал цен на овощи. Но рыба дорожает



В Волгоградской области за прошедшие семь дней снизились цены на ряд продуктов питания, подорожавших неделей ранее. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на результаты мониторинга цен Волгоградстата, подешевели в регионе мясо, мука и сахар. В буквальном смысле обвал цен зафиксирован на овощных прилавках. При этом рыба продолжает дорожать в регионе. В целом, подешевели в Волгоградской области следующие продукты: Говядина (кроме бескостного мяса), кг - минус 1,09%

Свинина (кроме бескостного мяса), кг - минус 1,43%

Колбаса полукопченая и варено-копченая, кг - минус 1,36 %

Колбаса вареная, кг - минус 0,64 %

Масло сливочное, кг - минус 1,05 %

Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, л - минус 1 %

Смеси сухие молочные для детского питания, кг - минус 1,33 %

Консервы овощные для детского питания, кг - минус 1,96 %

Консервы фруктово-ягодные для детского питания, кг - минус 0,07 %

Яйца куриные, 10 шт. - минус 0,26 %

Сахар-песок, кг - минус 4,66 %

Конфеты мягкие, глазированные шоколадом, кг - минус 0,09 %

Печенье, кг - минус 0,82 %

Мука пшеничная, кг - минус 1,02 %

Крупа гречневая-ядрица, кг - минус 0,51%

Вермишель, кг - минус 1,55 %

Картофель , кг - минус 7,06 %

, кг - минус 7,06 % Капуста белокочанная свежая , кг - минус 23 %

, кг - минус 23 % Лук репчатый , кг - минус 7,97 %

, кг - минус 7,97 % Свёкла столовая, кг - минус 7,56 %

кг - минус 7,56 % Морковь, кг - минус 7,47 %

кг - минус 7,47 % Огурцы свежие, кг - минус 0,36 %

Помидоры свежие , кг - минус 7,07 %

, кг - минус 7,07 % Яблоки, кг - минус 2,79 % Подорожали в регионе за неделю:

Куры охлажденные и мороженые, кг - плюс 0,13 %

Сосиски, сардельки, кг - плюс 0,37 %

Консервы мясные для детского питания, кг - плюс 3,46 %

Масло подсолнечное, л - плюс 1,97 %

Сметана, кг - плюс 0,60 %

Творог, кг - плюс 2,70 %

Сыры сычужные твердые и мягкие, кг - плюс 0,84 %

Чай черный байховый, кг - плюс 2,12 %

Соль поваренная пищевая, кг - плюс 2,46 %

Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, кг - плюс 1,26 %

Рис шлифованный, кг - плюс 0,46 %

Пшено, кг - плюс 0,13%

Макаронные изделия из пшеничной муки высшего сорта, кг - плюс 0,33 %



Цена на свежемороженую рыбу в Волгоградской области за прошедшие семь дней снова увеличились почти на 2 % (плюс 1,90 %). Напомним, что неделей ранее стоимость тушки свежей рыбы выросла на 2,37 %. Таким образом, всего за полмесяца рыба подорожала в регионе на 4,27%. По словам волгоградцев, многие из них уже сегодня могут позволить себе морскую рыбу лишь по праздникам. К некоторым видам рыбы и морепродуктов в волгоградских магазинах уже не подступиться.