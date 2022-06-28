Волгоградцы последние две недели не перестают удивляться росту цен на морскую и речную рыбу в магазинах. По словам горожан, подорожание уже вынуждает отказаться их от привычных рыбных деликатесов. Ценники на прилавках жители Волгограда и вовсе называют не иначе как космическими.

Корреспондент ИА «Высота 102» 28 июня побывал в специализированных магазинах и в одной из крупных торговых сетей. По словам продавцов, сегодняшние цены – далеко не предел.

В гипермаркете «Перекресток» за охлажденную тушку форели весом один килограмм сегодня просят 899 рублей, а за такой же вес стейка семги уже 1499 рублей. Помимо рыбы, в магазине присутствуют разных ценовых категорий красная и черная икра. За такие деликатесы волгоградцам придется отдать от 550 до 9300 рублей в зависимости от веса.

– Я очень люблю рыбу, но теперь редко себе могу позволить ее, – признается Екатерина Смелова. – Раньше я могла свободно купить двухсотграммовую упаковку форели за 250-300 рублей, сейчас же ее стоимость уже составляет 500 рублей. Мужу я брала на вес палочки вяленой щуки на 120 рублей, выходило примерно 150 грамм. Сейчас я за 100 грамм этой же сушеной рыбы отдаю 140 рублей. А ведь, казалось бы, всего-то лишь щука.

Сотрудники магазина заявляют, что в среднем речная и морская рыба подорожала на 10-20 процентов.

– Каждый товар подорожал на 50-100 рублей, – говорит продавец в рыбном отделе. – Есть определенные сложности и с поставками: некоторые марки товаров мы уже распродаем из остатков. вполне вероятно, что стоимость будет расти. Но сейчас абсолютно все дорожает, куда деваться.

В специализированных магазинах за килограммовый кусок филе тунца предлагают выложить 2175 рублей, за филе семги – 2670 рублей.





В другой торговой точке волгоградцам предлагают мясо камчатского краба за 5600 рублей или морского гребешка за 3250 рублей.

Согласно мониторингу цен Волгоградстат, мороженная рыба (килограммовая тушка) в Волгоградской области всего за семь дней подорожала на 2,37 %, в Волгограде – на 2,95 %. Новые рекорды статистики планируют обнародовать в четверг, 30 июня.