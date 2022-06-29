Общество 29.06.2022 17:16
0
29.06.2022 17:16
Сегодня, 29 июня, прокурор Волгоградской области Денис Костенко на личном приеме выслушал проблемы 20 предпринимателей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Ольга Устинова также присутствовала на встрече.
– В основном представители бизнеса жаловались на действия контролирующих органов, службы судебных приставов, выражали несогласие с отказом в предоставлении займов. Также представителями бизнеса обжаловались действия правоохранительных органов, – сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. – Рассмотрение всех поступивших обращений взято прокурором области на контроль.
В надзорном ведомстве уточняют, что на личных приемах в ходе прямого диалога с бизнесом выявляются различные болевые точки.
Так, к примеру, в ходе предыдущего приема один из предпринимателей пожаловался на то, что в период действия моратория на проверки его бизнес проверяли сотрудники административной комиссии Центрального района Волгограда.
Как ранее сообщало информагентство, проверяющие составили в отношении владельца кафе протокол об административном правонарушении за нарушение порядка размещения и содержания вывески. Прокуратура проверила обращение предпринимателя, информация подтвердилась. В отношении виновных лиц было возбуждено административное производство по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство).
– По этому единичному сигналу прокурором области было дано поручение проверить подобную практику по всему городу. Как итог прокуроры выявили более 40 незаконных проверок бизнеса, которые в результате принятых нами мер отменены, - сообщила Черединина.
Фото прокуратуры Волгоградской области
Читайте также:
«Провели разбирательство»: облкомдортранс ответил на страхи волгоградских дачников29.06.2022 19:33
Общество 29.06.2022 19:33
Фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде станет ежегодным29.06.2022 18:30
Общество 29.06.2022 18:30
«Он был нам как отец»: в Волгограде простились с легендой бокса Александром Черноивановым29.06.2022 17:05
Общество 29.06.2022 17:05
Учителя, а не слуги: Госдума исключила из закона об образовании оскорблявшую педагогов формулировку29.06.2022 16:00
Общество 29.06.2022 16:00
Волгоградцам разрешат разводить кур и кроликов на садовых участках29.06.2022 15:07
Общество 29.06.2022 15:07
Волгоградка накопила в Москве 137 неоплаченных штрафов29.06.2022 13:45
Общество 29.06.2022 13:45
В Волгограде устранили коммунальную аварию на проспекте Жукова29.06.2022 13:16
Общество 29.06.2022 13:16
Пропавшую в мае женщину нашли на полях в Волгоградской области29.06.2022 13:12
Общество 29.06.2022 13:12
Восемь жителей Волгоградской области готовятся отметить 100-летие29.06.2022 12:59
Общество 29.06.2022 12:59
ВТЗ участвует в приемной кампании в рамках федерального проекта «Профессионалитет»29.06.2022 12:59
Общество 29.06.2022 12:59
Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО отрицательно относятся к отстранению наших спортсменов от международных соревнований29.06.2022 12:18
Общество 29.06.2022 12:18
В городе Камышине крупный град повредил постройки и побил урожай29.06.2022 12:18
Общество 29.06.2022 12:18
«Великий тренер и человек»: сотни волгоградцев пришли проститься с Александром Черноивановым29.06.2022 11:03
Общество 29.06.2022 11:03
В Волгограде из-за порыва на трубе затопило двор на проспекте Жукова29.06.2022 10:38
Общество 29.06.2022 10:38
Экс-мэру Волгограда Лихачеву присвоят звание почетного гражданина29.06.2022 09:56
Общество 29.06.2022 09:56