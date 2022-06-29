Общество

Предприниматели пожаловались прокурору Костенко на судебных приставов

Общество 29.06.2022 17:16
0
29.06.2022 17:16



Сегодня, 29 июня, прокурор Волгоградской области Денис Костенко на личном приеме выслушал проблемы 20 предпринимателей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Ольга Устинова также присутствовала на встрече.



– В основном представители бизнеса жаловались на действия контролирующих органов, службы судебных приставов, выражали несогласие с отказом в предоставлении займов. Также представителями бизнеса обжаловались действия правоохранительных органов, – сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. – Рассмотрение всех поступивших обращений взято прокурором области на контроль.


В надзорном ведомстве уточняют, что на личных приемах в ходе прямого диалога с бизнесом выявляются различные болевые точки.
Так, к примеру, в ходе предыдущего приема один из предпринимателей пожаловался на то, что в период действия моратория на проверки его бизнес проверяли сотрудники административной комиссии Центрального района Волгограда. 
Как ранее сообщало информагентство, проверяющие составили в отношении владельца кафе протокол об административном правонарушении за нарушение порядка размещения и содержания вывески. Прокуратура проверила обращение предпринимателя, информация подтвердилась. В отношении виновных лиц было возбуждено административное производство по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство).
– По этому единичному сигналу прокурором области было дано поручение проверить подобную практику по всему городу. Как итог прокуроры выявили более 40 незаконных проверок бизнеса, которые в результате принятых нами мер отменены, - сообщила Черединина.
Фото прокуратуры Волгоградской области
Читайте также:

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Общество
29.06.2022 19:33
Общество 29.06.2022 19:33
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 18:30
Общество 29.06.2022 18:30
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 17:05
Общество 29.06.2022 17:05
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 16:00
Общество 29.06.2022 16:00
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 15:07
Общество 29.06.2022 15:07
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 13:45
Общество 29.06.2022 13:45
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 13:16
Общество 29.06.2022 13:16
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 13:12
Общество 29.06.2022 13:12
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 12:59
Общество 29.06.2022 12:59
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 12:59
Общество 29.06.2022 12:59
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.06.2022 12:18
Общество 29.06.2022 12:18
Комментарии 0

0
Далее
Общество
29.06.2022 12:18
Общество 29.06.2022 12:18
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 11:03
Общество 29.06.2022 11:03
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 10:38
Общество 29.06.2022 10:38
Комментарии

0
Далее
Общество
29.06.2022 09:56
Общество 29.06.2022 09:56
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

19:33
«Провели разбирательство»: облкомдортранс ответил на страхи волгоградских дачниковСмотреть фотографии
18:30
Фестиваль #ТриЧетыре в Волгограде станет ежегоднымСмотреть фотографии
18:14
Экс-сотрудницу волгоградского обкомздрава осудили за взятки от бывшего главврачаСмотреть фотографии
17:58
Оператора аквапарка, проглядевшего гибель подростка, отправили в СИЗОСмотреть фотографии
17:45
Суд отправил в СИЗО подозреваемых в экстремизме волгоградцевСмотреть фотографии
17:16
Предприниматели пожаловались прокурору Костенко на судебных приставовСмотреть фотографии
17:05
«Он был нам как отец»: в Волгограде простились с легендой бокса Александром ЧерноивановымСмотреть фотографии
16:48
В Волгограде сотрудница оборонного предприятия попыталась продать кислоту для взрывчаткиСмотреть фотографии
16:00
Учителя, а не слуги: Госдума исключила из закона об образовании оскорблявшую педагогов формулировкуСмотреть фотографии
15:58
Уроженцу Таджикистана дали 9 лет за перевод из Волгограда 3 тысяч рублей террористамСмотреть фотографии
15:07
Волгоградцам разрешат разводить кур и кроликов на садовых участкахСмотреть фотографии
15:02
Залип в телефоне: за смерть ребенка в аквапарке под Волгоградом могут ответить оператор и директорСмотреть фотографииCмотреть видео
14:44
На экс-главу села под Волгоградом возбудили дело за неисполнение решения судаСмотреть фотографии
13:54
Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПОСмотреть фотографии
13:45
Волгоградка накопила в Москве 137 неоплаченных штрафовСмотреть фотографии
13:23
Пустивших под откос 19 вагонов грузового состава осудят в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:17
Под Волгоградом двух мужчин затянуло в шлюз ВДСКСмотреть фотографии
13:16
В Волгограде устранили коммунальную аварию на проспекте ЖуковаСмотреть фотографии
13:12
Пропавшую в мае женщину нашли на полях в Волгоградской областиСмотреть фотографии
13:05
В Волгоградской области утвердили новые тарифы на газ с 1 июляСмотреть фотографии
13:02
Суд в Волгограде ужесточил наказание студентам-медикам за сбыт наркотиковСмотреть фотографии
12:59
Восемь жителей Волгоградской области готовятся отметить 100-летиеСмотреть фотографии
12:59
ВТЗ участвует в приемной кампании в рамках федерального проекта «Профессионалитет»Смотреть фотографии
12:39
Суд в Краснодаре обязал убрать под Волгоградом свалки размером с футбольное полеСмотреть фотографии
12:18
Банк «Открытие»: 75% жителей ЮФО отрицательно относятся к отстранению наших спортсменов от международных соревнованийСмотреть фотографии
12:18
В городе Камышине крупный град повредил постройки и побил урожайСмотреть фотографии
11:03
«Великий тренер и человек»: сотни волгоградцев пришли проститься с Александром ЧерноивановымСмотреть фотографии
10:38
В Волгограде из-за порыва на трубе затопило двор на проспекте ЖуковаСмотреть фотографииCмотреть видео
10:25
Волгоградца за удары по машинам направили на лечение к врачу-психиатруСмотреть фотографии
09:59
Рыбаков с сетями и мизерным уловом задержали в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 