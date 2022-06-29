







Сегодня, 29 июня, прокурор Волгоградской области Денис Костенко на личном приеме выслушал проблемы 20 предпринимателей. Уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Ольга Устинова также присутствовала на встрече.













– В основном представители бизнеса жаловались на действия контролирующих органов, службы судебных приставов, выражали несогласие с отказом в предоставлении займов. Также представителями бизнеса обжаловались действия правоохранительных органов, – сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина. – Рассмотрение всех поступивших обращений взято прокурором области на контроль.









В надзорном ведомстве уточняют, что на личных приемах в ходе прямого диалога с бизнесом выявляются различные болевые точки.

Так, к примеру, в ходе предыдущего приема один из предпринимателей пожаловался на то, что в период действия моратория на проверки его бизнес проверяли сотрудники административной комиссии Центрального района Волгограда.

Как ранее сообщало информагентство, проверяющие составили в отношении владельца кафе протокол об административном правонарушении за нарушение порядка размещения и содержания вывески. Прокуратура проверила обращение предпринимателя, информация подтвердилась. В отношении виновных лиц было возбуждено административное производство по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство).

– По этому единичному сигналу прокурором области было дано поручение проверить подобную практику по всему городу. Как итог прокуроры выявили более 40 незаконных проверок бизнеса, которые в результате принятых нами мер отменены, - сообщила Черединина.

Фото прокуратуры Волгоградской области

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