Общество 10.06.2022 11:02
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10.06.2022 11:02
Административное производство возбуждено в отношении троих членов территориальной административной комиссии Центрального района Волгограда, которые пришли с проверкой к предпринимателю в период действия моратория на проверки бизнеса. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, административное производство возбуждено по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). Дело находится на рассмотрении.
В прокуратуру о нарушении прав сообщил владелец кафе. Установлено, что 28 марта текущего года при отсутствии законных оснований в его организацию общественного питания пришли проверяющие с внеплановым рейдом. В отношении владельца кафе они составили протокол об административном правонарушении за нарушение порядка размещения и содержания вывески (ст. 8.4 КоАП РФ).
- Вопреки требованиям законодательства проверочное мероприятие проведено в период действия моратория на проверки бизнеса, без согласования с органами прокуратуры, -сообщила Черединина.
По ее словам, в целях предупреждения подобной практики впредь в адрес главы администрации Центрального района Волгограда прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений.
Производство по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя прекращено.
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