







Административное производство возбуждено в отношении троих членов территориальной административной комиссии Центрального района Волгограда, которые пришли с проверкой к предпринимателю в период действия моратория на проверки бизнеса. Как сообщила старший помощник прокурора области Оксана Черединина, административное производство возбуждено по ст. 19.1 КоАП РФ (Самоуправство). Дело находится на рассмотрении.

В прокуратуру о нарушении прав сообщил владелец кафе. Установлено, что 28 марта текущего года при отсутствии законных оснований в его организацию общественного питания пришли проверяющие с внеплановым рейдом. В отношении владельца кафе они составили протокол об административном правонарушении за нарушение порядка размещения и содержания вывески (ст. 8.4 КоАП РФ).

- Вопреки требованиям законодательства проверочное мероприятие проведено в период действия моратория на проверки бизнеса, без согласования с органами прокуратуры, -сообщила Черединина.

По ее словам, в целях предупреждения подобной практики впредь в адрес главы администрации Центрального района Волгограда прокуратурой внесено представление об устранении выявленных нарушений.

Производство по делу об административном правонарушении в отношении индивидуального предпринимателя прекращено.



