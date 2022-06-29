Расследования

В Волгограде сотрудница оборонного предприятия попыталась продать кислоту для взрывчатки

Расследования 29.06.2022 16:48
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29.06.2022 16:48


В Волгограде сегодня, 29 июня, огласили приговор жительнице Тракторозаводского района, которая пыталась продать кислоту, пригодную для производства взрывчатки. Под видом покупателя на сделку, правда, прибыл оперативник регионального управления ФСБ. 

– В феврале 2021 года жительница Волгограда Беляева, являясь лаборантом одной из химических лабораторий, незаконно приобрела стеклянную емкость с пикриновой кислотой, массой 149,57 грамм, которая согласно заключению эксперта относится к бризантным взрывчатым веществам и пригодна для производства взрыва, и перенесла её домой, где незаконно хранила, – говорится в материалах уголовного дела. – Впоследствии на сайте «Авито» женщина разместила объявление о продаже кислоты, на которое откликнулся покупатель. 

Под видом заинтересованного покупателя выступал оперативник УФСБ. В назначенное для встречи время состоялось задержание женщины. 

– В суде жительница Волгограда своей вины не признала, не оспаривая при этом обстоятельств вменяемого ей преступления. волгоградка настаивала на том, что пикриновую кислоту она продавала как краситель, а не как взрывчатое вещество, – сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе Тракторозаводского районного суда Волгограда. 

По итогам рассмотрения дела судья вынес решение  наказать волгоградку двумя годами условно и штрафом в размере 10 тысяч рублей. 

Как стало известно ИА «Высота 102», женщина до возбуждения уголовного дела работала на одном из оборонных предприятий, расположенных на территории Волгограда. 

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