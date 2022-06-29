Телеком

Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПО

Телеком 29.06.2022 13:54
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29.06.2022 13:54


«Ростелеком» продолжает создавать линейку собственных ИТ-продуктов в соответствии со стратегией цифровой трансформации компании. Еще два продукта собственной разработки зарегистрированы в едином реестре российского программного обеспечения (ПО) Минцифры РФ — «Единый продуктовый каталог» (ЕПК) и «Ростелеком. СКИТ. СП».
«Единый продуктовый каталог» — один из ключевых элементов целевой ИТ-архитектуры «Ростелекома». Эта централизованная система консолидирует информацию по всем сервисам и услугам оператора для всех сегментов, а также поддерживает гибкую продуктовую модель и автоматизацию жизненного цикла продукта. ИТ-решение снижает сроки, затраты и процессы, связанные с выводом на рынок новых продуктов компании. 
Предпосылкой к созданию «Единого продуктового каталога» стало отсутствие промышленных решений, которые бы могли удовлетворить требованиям «Ростелекома» в полном объеме, а также проблемы интеграции и взаимодействия с большим и разрозненным ИТ-ландшафтом компании.
В силу глубокого знания специфики работы “Ростелекома” собственная разработка значительно превзошла предложения внешних поставщиков как по моделированию продуктов, так и по интеграции в текущие и проектируемые ИТ-решения компании. Система разработана с учетом лучших мировых практик, адаптированных к уникальным особенностям “Ростелекома”. В качестве базовых сервисов используется свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом, что решает проблему зависимости от зарубежных вендоров. Благодаря гибким возможностям настройки, заложенным в архитектуру, ЕПК может использоваться и другими компаниями, — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.
Второй продукт, внесенный в реестр отечественного ПО, — единая автоматизированная система паспортизации, анализа и мониторинга эксплуатации объектов недвижимости «Ростелеком. СКИТ. СП». Решение предназначено для оптимизации операционных затрат на эксплуатацию объектов недвижимости.
Программный комплекс «Ростелеком. СКИТ. СП» позволяет непрерывно контролировать состояние объектов недвижимости, поверять измерительные устройства, автоматически рассылать оповещения, формировать отчеты по различным срезам информации в виде таблиц и интерактивных графиков.

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