Две новые разработки «Ростелекома» зарегистрированы в реестре отечественного ПО

Телеком 29.06.2022 13:54
0
29.06.2022 13:54
«Ростелеком» продолжает создавать линейку собственных ИТ-продуктов в соответствии со стратегией цифровой трансформации компании. Еще два продукта собственной разработки зарегистрированы в едином реестре российского программного обеспечения (ПО) Минцифры РФ — «Единый продуктовый каталог» (ЕПК) и «Ростелеком. СКИТ. СП».
«Единый продуктовый каталог» — один из ключевых элементов целевой ИТ-архитектуры «Ростелекома». Эта централизованная система консолидирует информацию по всем сервисам и услугам оператора для всех сегментов, а также поддерживает гибкую продуктовую модель и автоматизацию жизненного цикла продукта. ИТ-решение снижает сроки, затраты и процессы, связанные с выводом на рынок новых продуктов компании.
Предпосылкой к созданию «Единого продуктового каталога» стало отсутствие промышленных решений, которые бы могли удовлетворить требованиям «Ростелекома» в полном объеме, а также проблемы интеграции и взаимодействия с большим и разрозненным ИТ-ландшафтом компании.
— В силу глубокого знания специфики работы “Ростелекома” собственная разработка значительно превзошла предложения внешних поставщиков как по моделированию продуктов, так и по интеграции в текущие и проектируемые ИТ-решения компании. Система разработана с учетом лучших мировых практик, адаптированных к уникальным особенностям “Ростелекома”. В качестве базовых сервисов используется свободно распространяемое ПО с открытым исходным кодом, что решает проблему зависимости от зарубежных вендоров. Благодаря гибким возможностям настройки, заложенным в архитектуру, ЕПК может использоваться и другими компаниями, — отметил вице-президент по развитию информационных систем «Ростелекома» Дарий Халитов.
Второй продукт, внесенный в реестр отечественного ПО, — единая автоматизированная система паспортизации, анализа и мониторинга эксплуатации объектов недвижимости «Ростелеком. СКИТ. СП». Решение предназначено для оптимизации операционных затрат на эксплуатацию объектов недвижимости.
Программный комплекс «Ростелеком. СКИТ. СП» позволяет непрерывно контролировать состояние объектов недвижимости, поверять измерительные устройства, автоматически рассылать оповещения, формировать отчеты по различным срезам информации в виде таблиц и интерактивных графиков.
Облачные коммуникации: «Ростелеком» обеспечил школу «Долина знаний» связью через интернет28.06.2022 15:45
Телеком 28.06.2022 15:45
Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспечения27.06.2022 14:21
Телеком 27.06.2022 14:21
Интернет для всей семьи: билайн пообещал каждый месяц бесплатные 50 ГБ23.06.2022 16:17
Телеком 23.06.2022 16:17
Гостей региона встречает приветственная рассылка с виртуальным путеводителем от МТС23.06.2022 14:16
Телеком 23.06.2022 14:16
«Ростелеком» перевел более 70 тысяч домохозяйств Волгоградской области с меди на оптику22.06.2022 11:13
Телеком 22.06.2022 11:13
МегаФон и РЖД договорились о внедрении цифровых решений16.06.2022 13:58
Телеком 16.06.2022 13:58
МегаФон и «Россети Ленэнерго» протестируют технологии интернета вещей в электроэнергетике15.06.2022 18:15
Телеком 15.06.2022 18:15
Забыть всё: Wink и «Кинопоиск» покажут остросюжетный сериал «Киллер»15.06.2022 10:28
Телеком 15.06.2022 10:28
Монетизируй это: специальное предложение Wink поможет российским видеоблогерам зарабатывать больше14.06.2022 14:51
Телеком 14.06.2022 14:51
«Технологии выгоды»: «Ростелеком» предлагает «Лучший старт» в цифровой мир14.06.2022 11:49
Телеком 14.06.2022 11:49
«РТК-Солар» поднимет вопросы кибербезопасности на ПМЭФ-202210.06.2022 12:40
Телеком 10.06.2022 12:40
Волгоградцам билайн предлагает взять за город wi-fi с выгодой 70%09.06.2022 12:29
Телеком 09.06.2022 12:29
РСПП создает рабочую группу по вопросам кибербезопасности07.06.2022 17:10
Телеком 07.06.2022 17:10
Билайн в День защиты детей предоставляет скидку 100% на оплату услуги для всей семьи01.06.2022 12:19
Телеком 01.06.2022 12:19
Видеосервис Wink 1 июня представляет эксклюзивную премьеру мультфильма «Где Анна Франк»01.06.2022 11:16
Телеком 01.06.2022 11:16