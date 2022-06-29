Рыбаков с сетями и мизерным уловом задержали в Волгоградской области









Транспортные полицейские задержали на Дону в Волгоградской области двоих мужчин, которые подозреваются в незаконной рыбалке, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СКВО.

Первого нарушителя поймали в районе хутора Ластушинский в Калачевском районе. У 42-летнего рыбака транспортные полицейские обнаружили и изъяли резиновую лодку, 70-метровую сеть и рыбу разных пород в количестве более 17 штук.

По подозрению в совершении аналогичного преступления на реке Дон в районе станицы Распопенская был задержан 50-летний местный житель. У него обнаружили и изъяли резиновый костюм, 50-метровую сеть и рыбу в количестве 9 штук.

Сумма ущерба в обоих случаях составила около 10 тысяч рублей.

Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением запрещенных орудий). Рыбакам грозит до двух лет лишения свободы.

Фото: УТ МВД России по СКВО



