Рыбаков с сетями и мизерным уловом задержали в Волгоградской области

Происшествия 29.06.2022 09:59
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29.06.2022 09:59
Транспортные полицейские задержали на Дону в Волгоградской области двоих мужчин, которые подозреваются в незаконной рыбалке, сообщили в Управлении на транспорте МВД России по СКВО.
Первого нарушителя поймали в районе хутора Ластушинский в Калачевском районе. У 42-летнего рыбака транспортные полицейские обнаружили и изъяли резиновую лодку, 70-метровую сеть и рыбу разных пород в количестве более 17 штук.
По подозрению в совершении аналогичного преступления на реке Дон в районе станицы Распопенская был задержан 50-летний местный житель. У него обнаружили и изъяли резиновый костюм, 50-метровую сеть и рыбу в количестве 9 штук.
Сумма ущерба в обоих случаях составила около 10 тысяч рублей.
Возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного п.«б» ч. 1 ст. 256 УК РФ (Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, с применением запрещенных орудий). Рыбакам грозит до двух лет лишения свободы.
Фото: УТ МВД России по СКВО
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