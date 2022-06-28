Экономика

Сбер первым в России перевёл сеть банкоматов на собственное программное обеспечение

Экономика 28.06.2022 12:37 Новости компаний
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28.06.2022 12:37 Новости компаний


Сбер завершил перевод 80% программного обеспечения (ПО) сети устройств самообслуживания на собственную разработку. Банк отказался от использования вендорских инструментов управления инфраструктурой сети, внедрил онлайн-инструменты мониторинга и восстановления работоспособности устройств самообслуживания. Вся логика работы банкомата и инструменты отражения клиентского и сервисного интерфейса функционируют с помощью разработок Сбера, в том числе на базе open source решений.

В настоящее время Сбер завершает разработку ПО для работы банкоматов в операционной системе на базе открытого исходного кода (Linux). При этом банк использует несколько российских вендорских решений, которые не планирует заменять.

На текущий момент успешно завершена миграция 14 тыс. устройств электронной очереди на Linux собственной сборки.

-Решение об обеспечении независимости автоматизированных систем для сети банкоматов мы приняли еще в 2018 году и планомерно двигались к этому, разрабатывая собственные решения. Поэтому мы были готовы к вызову текущего времени. Нам потребовалось кардинально перестроить архитектуру решений и пересмотреть процессы внутри сети. Собственная разработка позволила нам полностью управлять созданием продуктов, достигнуть требуемого уровня надежности и безопасности. В результате мы получили максимальную независимость при обеспечении высокого уровня сервиса в сети устройств самообслуживания, - прокомментировал 
Константин Подвальный, директор дивизиона «Управление сетью устройств самообслуживания» Сбербанка.

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