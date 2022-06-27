Происшествия

«Сейчас откачивают воду»: в Волгограде устраняют новую аварию на сетях

Происшествия 27.06.2022 14:00
0
27.06.2022 14:00


В Дзержинском районе Волгограда аварийная бригада «Концессий водоснабжения» приступила к устранению технологического нарушения на трубе диаметром 150 мм. Как сообщили информагентству в пресс-службе компании, течь произошла на улице 8-й Воздушной армии. 

– В настоящее время производится откачка воды из коммуникационного тоннеля, после чего бригада приступит к работам на трубопроводе, – сообщили в пресс-службе компании. – Социальные объекты от данного водовода не запитаны, ограничение подачи ресурса остальным потребителям не производилось. По предварительной оценке, восстановительные работы завершатся в течение сегодняшнего дня.

Напомним, что в Краснооктябрьском районе аварийная бригада оперативно устранила течь на трубе диаметром 1000 мм. До конца дня вода должна вернуться в дома, расположенные в северном районе, а также в поселке Гумрак. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Поделиться
Происшествия
27.06.2022 15:35
Происшествия 27.06.2022 15:35
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 13:16
Происшествия 27.06.2022 13:16
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 11:30
Происшествия 27.06.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 10:57
Происшествия 27.06.2022 10:57
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 09:42
Происшествия 27.06.2022 09:42
Комментарии

0
Далее
Происшествия
27.06.2022 09:25
Происшествия 27.06.2022 09:25
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2022 16:49
Происшествия 26.06.2022 16:49
Комментарии

0
Далее
Происшествия
26.06.2022 11:30
Происшествия 26.06.2022 11:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 23:30
Происшествия 25.06.2022 23:30
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 16:21
Происшествия 25.06.2022 16:21
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 12:58
Происшествия 25.06.2022 12:58
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 11:20
Происшествия 25.06.2022 11:20
Комментарии

0
Далее
Происшествия
25.06.2022 10:09
Происшествия 25.06.2022 10:09
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 16:59
Происшествия 24.06.2022 16:59
Комментарии

0
Далее
Происшествия
24.06.2022 16:10
Происшествия 24.06.2022 16:10
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:05
Сына волгоградских врачей приговорили к 17 годам за педофилиюСмотреть фотографии
16:31
Общественный транспорт перевез свыше 200 тысяч волгоградцев во время молодежного фестаСмотреть фотографии
16:25
В Волгограде два военных мемориала восстановят за 61 млн рублейСмотреть фотографии
16:20
Новым главным тренером «Ротора» стал Алексей СтукаловСмотреть фотографии
16:10
В квартиры жителей Волгограда после аварии возвращается водаСмотреть фотографии
15:46
«Была во всем черном»: в Волгоградской области разыскивают женщину из МариуполяСмотреть фотографии
15:35
Под Волгоградом при пожаре в общежитии погибла женщина: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
15:16
Скончалась участница Сталинградской битвы Зинаида СтепыкинаСмотреть фотографии
15:10
Мэрия Волгограда попытается по частям сдать «осиротевший» Центральный рынокСмотреть фотографии
15:04
В Волгоградской области сироту лишили жилья из-за крохотной доли в домеСмотреть фотографии
14:21
Цифровой сервис «Ростелеком. Ключ» — в реестре отечественного программного обеспеченияСмотреть фотографии
14:00
«Сейчас откачивают воду»: в Волгограде устраняют новую аварию на сетяхСмотреть фотографии
13:30
В Волгограде умер Заслуженный тренер России по боксу Александр ЧерноивановСмотреть фотографии
13:23
На севере Волгограда устранили аварию на магистральной трубеСмотреть фотографии
13:16
У входа в «Семейный Магнит» в Волгограде умер 56-летний мужчинаСмотреть фотографии
13:11
Жители Волгограда просят прокурора Костенко вернуть троллейбус № 18Смотреть фотографии
12:39
Оставил только кошку с клубком: в Урюпинске мужчина обезглавил скульптуруСмотреть фотографииCмотреть видео
12:12
«Мучают тревожность и депрессии»: в Волгограде впервые начнут готовить врачей-психотерапевтовСмотреть фотографии
11:32
Для нарушителей противопожарного режима в Волгоградской области удвоят штрафыСмотреть фотографии
11:30
На севере Волгограда устраняют аварию на магистральном трубопроводе: фотоСмотреть фотографии
11:07
Под Волгоградом зять зверски расправился с тещейСмотреть фотографии
10:57
Водитель без прав скончался в ДТП на трассе в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:41
Банк «Открытие»: 65% жителей ЮФО заявили о готовности развивать собственный бизнесСмотреть фотографии
10:39
Волгоградец погиб при попытке распилить «болгаркой» снаряд времен ВОВСмотреть фотографии
10:39
Волгоградская молодежь назвала желаемый уровень зарплатыСмотреть фотографии
10:29
Семь тысяч тонн мусора и 6 тысяч шин: в Волгоградской области наводят порядокСмотреть фотографии
10:10
Прокуратура встала на тропу борьбы с зарослями конопли в ВолгоградеСмотреть фотографии
09:42
В Волгограде автобус № 65 с пассажирами совершил вынужденную остановкуСмотреть фотографии
09:41
Эксперимент с налогами и деньги на выживание: с 1 июля в России вступят в силу новые законыСмотреть фотографии
09:25
Сотрудника салона сотовой связи поймали в Волгограде на продаже данных абонентовСмотреть фотографии
 