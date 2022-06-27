В Дзержинском районе Волгограда аварийная бригада «Концессий водоснабжения» приступила к устранению технологического нарушения на трубе диаметром 150 мм. Как сообщили информагентству в пресс-службе компании, течь произошла на улице 8-й Воздушной армии.

– В настоящее время производится откачка воды из коммуникационного тоннеля, после чего бригада приступит к работам на трубопроводе, – сообщили в пресс-службе компании. – Социальные объекты от данного водовода не запитаны, ограничение подачи ресурса остальным потребителям не производилось. По предварительной оценке, восстановительные работы завершатся в течение сегодняшнего дня.

Напомним, что в Краснооктябрьском районе аварийная бригада оперативно устранила течь на трубе диаметром 1000 мм. До конца дня вода должна вернуться в дома, расположенные в северном районе, а также в поселке Гумрак.