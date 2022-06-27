На севере Волгограда устранили аварию на магистральной трубе

В Краснооктябрьском районе Волгограда аварийная бригада «Концессий водоснабжения» устранила порыв на магистральном трубопроводе диаметром 1000 мм. Об этом ИА «Высота 102» сообщили в пресс-службе администрации города. в ближайшие часы водоснабжение домов в Гумраке, а также в северном районе будет восстановлено в полном объеме.

– Бригады «Концессий водоснабжения» завершили сварочные работы на участке магистрального водовода, в настоящее время магистраль наполняется ресурсом – поэтапно будет обеспечена подача водоснабжения до ввода в жилые дома потребителей, – сообщают в мэрии. – В восстановительных работах были задействованы несколько бригад и свыше 10 единиц спецтехники.

В случае, если до конца дня жители многоквартирных домов не обнаружат воду в кранах, им следует обращаться в свои управляющие компании.

– На период устранения технологического нарушения потребители микрорайонов Семь Ветров и Жилгородок продолжают получать ресурс, но на пониженном давлении, – уточняют в городской администрации. – Больничный комплекс на Семи ветрах обеспечен водоснабжением в полном объеме. Временно приостановлена подача водоснабжения в поселок Гумрак Дзержинского района, в связи с этим муниципальным предприятием организован подвоз технической воды жителям поселка.

По сведениям мэрии, и сейчас несколько водовозок курсируют по улицам поселка. Набрать воды волгоградцы смогут в любое время до тех пор, пока не работа водовода не будет восстановлена в штатном режиме.